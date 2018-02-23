校園新創商業化 林之晨：首要排除門戶之見

2018-02-23

〔記者廖千瑩、蕭玗欣／綜合報導〕台灣多屬中小企業，透過大學院校與企業界合作的創新育成中心，可提供更多資源，讓新創企業降低風險，將知識跟技術商品化。但要如何讓校園新創孵化器成功商業化？之初創投創辦人林之晨認為，從源頭就要多元化，各大學不要有門戶之見；交大校友會執行長陳俊秀則認為，一定要培養不怕失敗的創業家精神。

林之晨指出，產學校園孵化器成功四撇步，首先就是不要限制大學創新育成中心的源頭對象、聘請的業師不要限定該校校友，讓新創事業能真正接觸業界天使投資人或創投、引介業界優質上游供應商與下游通路夥伴，加速商業化的進程。

林之晨建議，要推動校園新創企業更商業化，不要去限制案件對象，例如台大的加速器，只要認同台大就能參加，不是只侷限台大學生才能享有這些資源。

被譽為「創業家搖籃」的交通大學校友組成「天使投資俱樂部」，俱樂部有八十五位天使，包括宏碁創辦人施振榮、聯電榮譽副董宣明智、矽品董事長林文伯等，砸錢投資學弟妹創業。

交大校友會陳俊秀：創業家精神 要不怕失敗

交大校友會執行長陳俊秀認為，創業路很艱難，但唯有經歷失敗洗禮才能記取教訓，因此最重要是培養創業家精神。陳俊秀說，交大天使俱樂部是讓已經賺到錢的、拿出一點錢鼓勵創業，至今投資十八個案子，只有五個案子看來可能不成功，成功率達七十二％；俱樂部有審查小組，成員平均都有十五年創業或創投經驗，採共識決，一定要認定是可行商業模式才會投資跟挹注資源，創業是條不歸路，一定要有創業家精神，才能從失敗接受教訓。

電腦公會創新創業服務中心總監賴荃賢則表示，台灣產業服務鏈完整，相當適合新產品做快速驗證，且台灣資訊多元，過程中要取得專業知識和經驗都很容易，有利於青年創業。不過，台灣青年較不了解市場需求，導致好的創意最後無法商品化，賴荃賢建議，「寧可挑一個問題來解決，不要為了創新而創新」，資金方面，他也直言，天使投資並不熱絡。

長期輔導台北醫學大學生醫創新團隊的指導老師邱士峰也提到，不少投資人投資新創團隊常希望短期就能看到回報，但以生醫領域來說，許多醫材研發都需要時間，導致投資人期待出現落差，甚至會干涉團隊運作。