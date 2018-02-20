花蓮震災 中央全力救助》 受損民宅重建 編2.1億預算

2018-02-20

〔記者鄭鴻達、花孟璟／綜合報導〕行政院「花蓮震災救助及重建專案小組」召集人陳美伶昨與花蓮縣長傅崐萁共同勘察災損。陳美伶強調，對於因地震受損的民間建物，中央已編列約二．一億元預算，提供重建法令、技術諮詢及融資管道等服務，並補助辦理安全性能評估及擬定重建計畫。

提供重建法令及融資等服務

政院昨指出，「○二○六花蓮震災救助及重建專案小組」將於本月二十三日召開第四次會議，小組召集人兼政務委員陳美伶昨再次前往花蓮，與傅崐萁、立委徐榛蔚、蕭美琴及行政院東部中心執行長許傳盛等人到花蓮市雲門翠堤大樓等地了解拆除及復原進度。

危險校舍 必要時設封鎖區

陳美伶指出，七星潭大橋部分橋墩須進行補強及路面整修，行政院長賴清德已指定政委吳澤成，就工程專業協助花蓮縣政府診斷、判定；而七星潭風景區諸多設施損壞，民宿及民房受損嚴重，也請花蓮縣府研提重建計畫，後續可向花東基金提中長期改善計畫。

由於中、小學即將陸續開學，陳美伶說，請各級學校針對危險校舍及上課地點提出因應對策，必要時應設封鎖區，避免學生受傷；也請花蓮縣府儘速盤點公共建設受損情形，依「天然災害公共設施復建經費處理原則」規定申請災損復建經費，中央一定以最快速度審議、核定。

陳美伶也說，民間私人建物受損部分，請花蓮縣府儘速邀集技師、建築師等公會評估，中央已編列約二．一億元預算做為相關重建費用，提供重建法令、技術諮詢及融資管道等服務，補助民眾辦理結構安全性能評估與擬定重建計畫，重建小組也將討論花蓮觀光及其他產業之復甦、重整。

行政院長賴清德前天表示，將投入六千零五十萬元振興花蓮觀光。由觀光局提撥三千萬元貸款信用保證金給受災的旅館、飯店紓困，另補助一千萬元鼓勵旅行社組團到花蓮玩，提供包括每人每天住宿費五百元；針對自由行部份，除租車費補助一半，到花蓮三人玩三天二夜也有一天一人五百元住宿補助。

對此，傅崐萁昨天說「謝謝賴院長」。他表示，今年農曆春節花蓮整體觀光非常蕭條，旅館「住房只剩兩成」，需要透過發放消費券等方式來協助花東人民，希望全國人民一起來花蓮走一走、消費。