中國砸錢 在美名校養抓耙子學生

2018-02-17

美媒：資助留學生組織充當眼線

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌獨家披露，有證據顯示，華府知名學府喬治城大學的「中國學生學者聯誼會」（Chinese Students and Scholars Association，ＣＳＳＡ）接受來自中國政府的經費，佔比達其年度預算的近一半，充當中國政府的眼線，監控當地的中國留學生。遍及美國各大學校園的「中國學生學者聯誼會」向來被懷疑與北京當局關係密切，這項報導印證雙方之間確實存在金錢交易。

《外交政策》透過擔心中國影響力深入美國校園的消息人士取得的資料顯示，喬大ＣＳＳＡ在二○一一年九月致該校研究生自治會的預算請求顯示，該學生組織每學期除了從喬大校方拿到約七百五十美元經費外，還接受駐華府中國大使館提供的八百美元（約兩萬四千台幣），做為舉辦農曆春節派對等活動之用。

中國駐美使館間接證實有給錢

喬大校方與喬大ＣＳＳＡ皆不願對此發表評論，中國駐美大使館則間接證實給錢，聲稱ＣＳＳＡ為非營利組織，舉辦活動勢必得向大眾，「像是所屬大學、組織與中國大使館」籌措費用，但未回應中國大使館是否曾向ＣＳＳＡ發出政治指令。

中國透過ＣＳＳＡ蒐集情報、打壓反共言論與監控自家中國留學生，早已是公開秘密。美國「新唐人電視台」便曾報導，康乃狄克大學與北德州大學的ＣＳＳＡ直接在官網上表明，獲得中國領事館支持或受其指導，向美投誠的中國前國安部官員李鳳智則指稱，ＣＳＳＡ被北京當局當成宣傳與「信息採集組織」；來自中國、現任教於南卡羅萊納大學艾肯分校的謝田則說，中國駐芝加哥領事館企圖欽點ＣＳＳＡ工作人員，還定期派員與學生會面。

美國政府也已注意到ＣＳＳＡ的目的可議。聯邦調查局（ＦＢＩ）局長瑞伊十三日在國會參議院情報委員會的年度公開聽證上，被問到中國留學生構成的國安威脅時表示，ＦＢＩ全美駐地辦公室都發現有利用非傳統人士，特別是學術領域的教授、科學家、學生蒐集情報。二○一一年的ＦＢＩ機密報告也指出，比利時當局在二○○五年確認一名魯汶大學ＣＳＳＡ成員為中國間諜。

ＣＳＳＡ在中國學生開始赴美求學的一九八○年代首度現身美國大學校園，如今全美有將近三十三萬名中國留學生，居留美外國學生之冠。ＣＳＳＡ則約有一百五十個，美國以外的其他國家還有更多ＣＳＳＡ；這些海外中國學生組織一律都叫ＣＳＳＡ，但無明顯的中央組織或總部。