中野蠻擴張 我半導體2支柱苦撐

2018-02-14

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣半導體產業協會（TSIA）昨引用市場調查指出，去年全球半導體（ＩＣ）市場產值達四一二二億美元、年成長廿一．六％，但台灣半導體產業因記憶體廠、ＩＣ設計業衰退，拖累整體產值僅新台幣二．四六兆元、年成長○．五％，不僅成長幅度遠低於全球、也是歷年最低。

業者示警，在中國大力發展記憶體產業、且ＩＣ設計業成長快速，台灣半導體業現只剩晶圓代工及封測業兩大支柱，政府應正視中國挾市場、資金優勢與挖角人才對台灣的威脅。

TSIA根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）估算，去年全球半導體市場總銷售值四一二二億美元，總銷售量達九三五一億顆、年成長十三．五％；平均銷售單價（ASP）為○．四四美元、年成長六．九％。

TSIA再對比工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）統計指出，去年台灣半導體產業產值約新台幣二．四六兆元、年成長僅○．五％，是歷年來最低。

其中ＩＣ設計業因聯發科等表現不佳，產值僅六一七一億元、年衰退五．五％；ＩＣ製造業為一．三六兆元、年成長二．七％，其中晶圓代工一．二兆元、年成長五％，記憶體因華亞科出售給美光，產值僅一六二一億元、年衰退十一．八％；ＩＣ封裝業三三三○億元、年成長二．八％，ＩＣ測試業一四四○億元、年成長二．九％。

業者示警，若依研調機構TrendForce統計，去年中國半導體產值超過五千億元人民幣（約二．三兆台幣）、年增近二成，已逼近台灣；預估今年可望挑戰六千二百億元人民幣（近二．九兆台幣）新高，極有可能「超車」台灣！