飆速百公里 護理長返院救人

2018-02-09

〔記者林敬倫、花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣雲門翠堤大樓現場共有五百多名搜救人員，有一群志工默默地提供熱湯、食物，為這群救難英雄打氣、暖身；護理人員則是堅守崗位與死神拔河，門諾醫院護理長金雪珍接到院方緊急簡訊，立即放下同受地震驚嚇的母親，以時速百公里飆車回醫院救人。

煮熱湯為救災人員暖身

四十三歲的賴芯瑩及六十四歲的陳永欽兩人為道教教友，前天早上五點趕到花蓮會合後，開始向親友、一般民眾募集物資，煮薑茶、熱湯，讓辛苦的救災人員暖暖身，希望為災區盡棉薄之力。

賴芯瑩說，「大樓裡還有人比在現場的我們更危險！」「與其在電視裡看得緊張，不如到現場為搜救人員加油！」雖然跟搜救人員一樣餐風宿露，忍受寒風趴在桌上就睡，但看到接過薑湯的溫暖笑臉，一切辛苦都值得。

身為廚師的陳永欽則說，九二一地震時，家鄉台中大里災情慘重，所以看到花蓮的情況也感同身受，立即從台北搭火車下來，「希望能幫多少就幫多少。」

門諾醫院護理長金雪珍六日晚間正要陪孩子就寢，突然天搖地動，她和家人嚇到奪門而出，驚魂未定之時手機突然接到醫院傳來代號「999」的緊急簡訊，代表醫院「啟動大量傷患機制」，雖然家裡還一片凌亂，也只得跟媽媽說「對不起，我得回醫院了！」

家住太魯閣的金雪珍，距離上班的門諾醫院開車至少要四十分鐘，平常開車不會超速的她，當時猛踩油門「時速表飆至一○五公里」，破紀錄只花廿分鐘趕回醫院。

清晨四點傷患變少，院方開始「趕人回家休息」。她說，自己一顆心懸在那兒，就在醫院旁停車場的車內睡覺休息，待命到早上八、九點才回家，只是沒多久又收到緊急召回訊息，媽媽很體諒說「沒關係，妳去吧！」於是家裡交給弟弟，她才安心去救人。