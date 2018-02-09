別恐慌！ 921後建物多耐震

2018-02-09

〔記者徐義平／台北報導〕您的房子結構安全嗎？耐震嗎？營造業者表示，民眾無須自己嚇自己，九二一大地震後，內政部對於建物耐震係數及混凝土強度等相關規定都有提升，且挑空、挑高或者其他特殊結構，都要偕同結構技師進一步計算載重分配，每個過程均須經過公部門檢視，核准後才能施工；因此，除非建物完工後私自更動過結構，否則九二一大震後的建物耐震度都不差。

品興營造董事長廖文山指出，法規是最低標準，只要有品質的營造業者，都會提升結構標準，挑空、挑高等特殊結構更會經結構技師演算，將整體承載力一併計算進去，再送到外審單位進一步檢視，都經過層層檢視把關。

他也直言，除結構設計外，後續施工過程相當重要，若施工馬虎，或者銜接處雜質未清理，都會造成黏著度不足，後續耐震能力變差，「結構計算與施工階段同等重要」。

廖文山認為，較令人擔心的應是過去公共工程的品質，及九二一大地震之前的老舊建物；建議地方政府能夠針對九二一之前，有特殊結構或動過結構的建物進行全面清查，因當時耐震係數相對較低。

麗盛建設總經理何昭宏表示，建物在規劃設計階段就會經過嚴密檢視，挑空或是挑高特殊建物，會透過增強厚度或加強承載力去支撐，不會出現脆弱面，且耐震係數都符合法規；最擔心的還是建物完成後，部分面積改為商業使用，而進一步動到結構。

何昭宏認為，若建物是九二一大地震後根據提升後的法規興建，原始結構也從未更動過，基本上住戶與民眾都還可以放心。