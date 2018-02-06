38億光年遠 首見銀河系外行星

2018-02-06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國奧克拉荷馬大學的天體物理學團隊借助「微重力透鏡現象（Gravitational microlensing）」，首度發現距離地球三十八億光年遠的銀河系外行星群，且這些行星的質量介於月球和木星之間。雖然以現有技術無法直接進行觀測，但研究人員強調，此一突破性發現有助於開啟全新探索領域。

美大學借助微重力透鏡測得

「微重力透鏡現象」意指遙遠恆星或類星體（quasar）發出的光線，在經過星系、星系團及黑洞附近時，會如同通過普通光學透鏡一樣發生扭曲，光線扭曲的程度則視重力場的強弱而定，此種宇宙現象最早由愛因斯坦在「廣義相對論」中提出。數十年來，科學家藉由測量光的路徑變化，來觀察遠方物體，但迄今僅觀測到太陽系外的行星，始終難以獲得銀河系外行星的具體證據。

質量介於月球和木星之間

不過，美國奧克拉荷馬大學物理與天文學系華裔教授戴新宇（Xinyu Dai），以及博士後研究員格拉斯（Eduardo Guerras），在微重力透鏡的理論基礎上，透過分析美國航太總署（ＮＡＳＡ）「詹德拉Ｘ射線天文台（Chandra X-ray Observatory）」的數據後，成功發現六十億光年外的類星體「RX J1131-1231」與地球之間，出現了不尋常的光線偏移現象，唯一合理的解釋即為兩者間存在星系。

一光年距離約9.46兆公里

研究團隊分析，這個星系估約兩千顆行星，質量最小者約等於月球，最大則與木星相當；與地球的距離約三十八億光年遠，換句話說，以光速走一年約是九兆四千六百億公里來計算，需耗時三十八億年才能抵達該星系。戴新宇指出，銀河系外存在行星並非新穎觀點，但「能夠找到證據總是好的」，且這是首度有人發現銀河系的系外行星，足以振奮人心。

格拉斯則說，這項發現說明，人類在分析銀河系外微重力透鏡現象上成績斐然，但人類仍無法直接觀測這些系外行星，「即便是透過科幻小說才會出現的天文望遠鏡也辦不到」。不過，科學家依然可進一步研究，揭示它們的存在，甚至了解其質量。該研究已刊登於《天文物理期刊》。