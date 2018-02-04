美股債雙跌 專家︰波動訊號

2018-02-04

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國就業數據強勁，薪資漲幅為八年半來最大，通膨升高的擔憂，使得投資人拋售賣壓由債市蔓延至股市。不少分析師擔憂，美國股債雙挫可能是市場波動性、甚至更大崩跌開始的訊號；但也有分析師認為，金融資產價格已高，市場只是「健康」地修正，拉回後有助於下一波漲勢。

美國十年期公債殖利率急升五個基點（○．○五個百分點），一度觸及二．八五三％，為二○一四年一月以來首見。美債殖利率飆升觸發美股跌勢，不少分析師和基金經理人把美國公債十年期殖利率「三％」視為債市遁入熊市（空頭）的訊號，並可能引發美股進入修正。

紐約摩根基金首席市場策略師凱利表示，「就像大雷雨般，壓力已累積一段時間」，一月股市漲勢如此強勁，投資人對一直遲遲未來的修正感到焦慮，因此當債券殖利率開始上漲，就變成一個線索。

分析師認為，過去股市多頭的原因，在於股票較債券便宜，但現在債券殖利率飆升而價格下跌，使投資人在股市一再創新高後開始獲利了結。

美股史坦普五百指數不到兩年上漲近五十％，一些投資人認為，聯準會寬鬆低利的貨幣政策來到終點，股價開始回吐，終止連續十三個月漲勢。凱利投資（ClearBridge）首席投資策略師舒爾茲表示，「這是波動性的轉折點」，經過二○一七年幸運的低波動後，今年股市波動預期增加，卻絕非牛市（多頭）結束。

有人認為市場「健康」地修正

不過，瑞銀（UBS）資產管理公司紐約資產配置主管伯朗則認為，美國經濟基本面仍舊強勁，整體利率水準也還相當低，「如果任何情況發生，對市場要花這麼久時間才有三％或五％的修正，我們覺得出乎意料之外。」他說，股債重新定價是「健康」的，不是任何悲慘的訊號。