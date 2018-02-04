美股重挫近666點 史上第6慘

2018-02-04

憂心加速升息 美債拋售潮蔓延股市

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國股市二日慘跌，道瓊工業指數摜破二萬六千點大關，收盤重挫近六百六十六點，創二○○八年金融海嘯以來最大、也史上第六慘；主因美國最新就業數據強勁，市場擔心聯準會（Fed）可能加快升息，導致美國公債拋售潮蔓延至股市，美股三大指數都創兩年以來最大的週線跌幅。

就業數據強勁 債市賣壓加劇

美國一月新增非農就業達廿萬人，失業率維持四．一％的十七年來低點，平均時薪年增二．九％，創八年半以來最大增幅。美國就業數據強勁，提升投資人對於通膨攀升的預期，導致債市賣壓加劇，美國十年期公債殖利率二日飆破二．八五％，為四年來新高，債券殖利率升高代表價格下跌。

三大指數週線跌幅 兩年最大

分析師認為，美國大企業獲利令人失望，就業報告使升息加速的擔憂升高，加上股債等金融資產價值已高，三大因素造成美股重挫的「完美風暴」。Leuthold Weeden資本管理公司首席投資策略師鮑爾森說：「殖利率升高、通膨廣泛升溫，這些因素結合開始發酵，就業報告成為壓垮駱駝的最後一根稻草。」

道瓊指數二日收報二萬五五二○．九六點，卅檔成分股全部收黑，慘跌六百六十五．七五點（二．五％），為史上第六大下跌點數，逼近金融海嘯時期的紀錄，道瓊上次單日跌逾六百點為二○一六年六月廿四日英國公投脫歐前。此外，史坦普指數收挫二．一％，科技股為主的那斯達克指數跌深一．九六％。三大指數週線慘跌四．一％、三．九％及三．五％。

「恐慌指數」十四個月最高

芝加哥選擇權交易所用來衡量美股波動性的「恐慌指數（VIX）」上升逾四點，為近十四個月以來最高，VIX期權成交量創紀錄。

科技類指標Google母公司Alphabet、蘋果股價分別大跌五．三％、四．三％，前者公布財報淨利不如預期，後者傳出削減iPhone X手機產量，投資人擔憂獲利前景。

歐股也普遍收黑，德、法、英三大指數分別收跌一．七％、一．六％、○．六％，德股DAX指數跌幅為去年六月以來最大。油金也雙跌，紐約黃金四月期貨跌○．八％、至每英兩一三三七．三美元；西德州中級原油近月期貨跌○．五％、至每桶六十五．四五美元。