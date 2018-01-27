同樣涉入學倫案…比照楊泮池 教團籲管高標準辦理

2018-01-27

〔記者林曉雲／台北報導〕前台大校長楊泮池捲入論文造假風波，主動在台大校務會議中宣布不續任台大校長，但科技部和教育部最後均認定楊泮池未有論文造假一事，教育部以督導不周予以課責。

全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱昨表示，台大校長應適用最高道德標準，因此楊泮池捲入前台大教授郭明良團隊論文造假案，社會各界均要求楊泮池下台負責，就是以最高標準要求台大校長，同樣，社會各界也會以最高標準來要求台大校長當選人管中閔，台大校長的形象和誠信不應該有瑕疵，新校長被質疑的爭議已大大降低台大聲譽。

台大校長的形象和誠信 不該有瑕疵

吳福濱感嘆表示，之前台大校長如傅斯年，社會地位和聲望是很尊崇的，少有政治色彩，但台大近年來的校長聲望卻每況愈下，台大是最高學府，台大校長應該有極高的社會聲望，不應該是具政黨色彩，又擔任營利事業獨董的人，為了台大好，原本就不應該來爭取台大校長一職，才是學生之福，才是台大之福；台大校長遴選不應該採取最低標準，只以未違法而向社會交代，管中閔是台灣大獨董，遴選委員蔡明興是台灣大副董， 不只是未公開揭露有爭議，本來就應該要主動迴避，遴選過程既然有瑕疵，管中閔應考慮是否婉拒台大校長一職？勉強去當台大校長，對台大是好事嗎？

全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，他支持教育部，台大自己要澄清社會的疑慮，畢竟台大校長動見觀瞻，大家都在看，在沒有查清楚社會各界疑慮之前，管中閔就要去接台大校長職務，對台大和管中閔都不見得是好事，現在包括監察院、立法院都有疑慮，台大講得是否清楚？社會是不是能接受台大的回應，都要看台大如何處理。