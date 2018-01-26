大學校長遴選風波多 政院：教部檢討中

2018-01-26

〔記者鄭鴻達、李欣芳、施曉光、林良昇／綜合報導〕最近陸續有大學校長遴選引發爭議，從陽明大學校長郭旭崧遭質疑資格延後就任，到高雄醫學大學校長遴選辦法董事會與校友會不同調引抗爭、台大校長當選人管中閔遴選過程遭質疑未利益迴避、資訊未揭露。學術巨塔的危機，恐從領導階層就出現。

行政院發言人徐國勇昨表示，包括陽明大學、高雄醫學大學，到這次台大校長遴選，都出現一些問題，教育部正做相關的檢討，屆時會對外說明。

民進黨立委何欣純表示，民進黨支持大學自治、學術自由，但大學也應自律、校長遴委會也應公正，呼籲台大校長遴委會出面說明，教育部也應審慎面對。

民進黨立委蘇巧慧指出，有關大學校長遴選的只有「大學法」第九條及「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」的一條條文、一個辦法，法規較單薄，他們不要求教育部對特定人選進行干涉，但遴選後續若出問題該怎麼補救，卻沒規定。

立委籲大學重新檢視遴選辦法

蘇巧慧強調，目前的狀況是「大學法」低度管理，但各校無嚴謹的自治法規，類似的爭議沒完沒了，如台大前校長楊泮池自行不續聘等案例，教育部應積極處理，各大學也應重新檢討遴選辦法。

不過立法院國民黨團書記長李彥秀則表示，大學校長遴選應回歸校園自主，如果對於遴選制度有疑問，應回到遴選委員會再一次確認，如果打算用立院主決議介入，是民主倒退。

國民黨立委陳學聖指出，民進黨非遴選委員體制中的一員，就無從置喙校長人選，二○一四年成大校長遴選發生爭議，最後結果是尊重校園自主，去年陽明大學校長遴選爭議也是回歸校園自主。

國民黨立委柯志恩表示，依照大學法規定，台大經遴選委員會公開程序選出校長後，教育部只看程序和資格，如果都符合就應該聘任，任何人都無權置喙。