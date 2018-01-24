《焦點評論》首都這一題

2018-01-24

記者鄒景雯／特稿

如果有人有興趣，也夠好奇，不妨做個民調，問問首都市民一個假設性的問題：現任柯市長若決定接受他黨徵召，你認為他比較適合代表國民黨參選？或比較適合代表民進黨參選？這個數字若能得出來，並且依照受訪者的政黨屬性做個交叉分析，應該會蠻好玩的。

台北的選民結構與地緣關係特殊，與全國性的選區不同，有其迥然的獨特性。這個分配到最大資源、號稱台灣首善的城市，長期的投票行為顯示其「藍大於綠」的趨向，此一政治定性被陳水扁打破的時候，也是在「三腳都」的情況下意外發生，而且時間極短，四年就被打回原形。二○一四年底，柯文哲以白色力量出線，標榜的是「不藍不綠」，但當時不少市民是以「白皮綠骨」的認知，把選票投入票匭，其大勝國民黨連勝文的五十七．一六％得票率，也因此成為歷史紀錄。

將近四年後的今天，柯市長不再是一介素人，他的政治履歷上，添增了好多繽紛色彩，逐漸與民進黨合組「在野大聯盟」時代的「墨綠」光譜有了位移，而且愈來愈尖銳。最近蔡英文總統在被問到台北市的合作問題時，建議柯市長應確認「台灣價值」，柯市長反射性回嘴的同時，可能沒意識到，蔡的話語，其實反映的是一個很真實的現況，她沒直言的潛台詞是：民進黨要不要再與柯文哲合作，不全然是中央黨部能說了算，高度自主性的支持者如果一旦不信任，票是投不出來的。

台北政壇一直有個公開的「秘密」，民進黨該不該繼續支持柯文哲，有兩派意見對壘，主張二○二○應該單純化的，必須「忍痛」讓柯市長連任的這一派，近來不斷受到來自基層挑戰；蔡英文是當事人，怎會反對「維穩」？柯市長這一叫陣，他與深綠之間的劍拔弩張，就更指數直竄了。昨天，柯文哲反擊蔡總統不要「打高空」，不少綠色選民卻感受這一問更像是「直球對決」，恐怕會增加民進黨未來在擬定提名策略上的不小壓力。

不過講歸講，弔詭的是，以柯文哲現在的支持度看來，他的選票會較上次選舉流失應該是個事實，但是若要手下敗將國民黨，或是昔日盟友民進黨，分別派人出來挑戰，兩大黨屆今都各因不同的原因，一致面露難色，這似乎也是史所少見，莫怪柯市長會這麼「宏聲」。所以前述的民調笑笑就好，也別做了，兩大黨這樣，柯文哲還需要什麼黨呢？