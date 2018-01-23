國民黨「左手賣右手」變現 上千筆不動產剩147筆

2018-01-23

追查消失黨產 黨產會全面比對勾稽

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會清查國民黨二十多年來神秘消失的黨產！「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」前年上路後，國民黨依法在一年內向黨產會申報名下財產，經黨產會數月來調查發現，富可敵國的國民黨自九○年代以來，大量以「左手賣右手」方式變賣黨產，上千筆不動產土地竟只剩一四七筆。

先賣黨營事業 再轉賣第三人賺一手

黨產會發現，國民黨在一九九四年法人登記時，向主管機關內政部所申報的土地數量為一千多筆，後來每當國民黨需要錢時，黨中央就會把土地賣給黨營事業中投、欣裕台等公司，以「左手賣右手」方式，來挹注黨的各種開銷，讓上億金流滾進黨中央，黨營事業再把土地轉賣給第三人賺一手。

國民黨去年八月向黨產會申報名下資產，現金有四億三千萬元、土地一四七筆、房屋一二六棟、車輛四十六部。

有鑑於國民黨在戰後大量無償「轉帳撥用」及侵占國有土地，現在不動產土地卻只剩一四七筆，黨產會遂展開全面比對勾稽清查，發現二十幾年來，國民黨不斷變賣黨產兌現。

原文工會大樓 轉手兩次賺了5.1億元

黨產會委員舉例，鄰近舊北市黨部大樓、位於林森北路七號的國民黨文工會大樓，國民黨先在一九九一年十月，以徐立德、吳水雲名義向台北市政府以一．四億餘元購得，一九九八年再以五億元轉賣黨營事業華夏投資，華夏再以六．五億元轉賣環泥建設開發公司，蓋了「喜萊登花園城堡」豪宅。

「兩次轉手賺了五．一億元！」黨產會委員質疑，國民黨長年以來靠賣房地產賺錢，每逢選舉錢不夠用，就藉由黨營事業變賣黨產土地兌現，那些錢後來都花去哪？更是沒人知道。

黨產會強調，連戰當黨主席時，賣泉州街交通黨部、仁愛路厚生大樓、忠孝西路崇聖大樓等黨產；馬英九黨主席任內，火速出售國發院土地、舊中央黨部等黨產。