常玉畫作藏史博館 姪子跨海追討

2018-01-18

〔記者楊明怡／台北報導〕國立歷史博物館去年舉辦《相思巴黎──館藏常玉展》，該館典藏有常玉49件油畫和3件素描，是全世界收藏常玉晚期作品最多、也最完整的博物館。但去年有位自稱常玉姪子的常錦茂跨海提告，指控教育部和史博館霸占一批常玉1964年為來台辦展寄給教育部的畫作，常玉當年因護照問題無法來台、1966年意外過世後，該批畫作1968年由教育部撥交史博館迄今。

史博館2012年起改隸文化部，文化部昨回應，此案已委由律師處理，因涉訴訟程序中，文化部沒有進一步表示意見的空間。