革命性變革 司院推「大法庭」

2018-01-18

最高法院判例和決議制度將走入歷史

〔記者項程鎮／台北報導〕終審法院法律見解無法統一，一直飽受各界批評，以前行政院秘書長林益世和前總統陳水扁所涉貪污案來說，究竟應否採用「實質影響力說」，最高法院至今仍無定論。司法院為加速終審法院統一法律見解，研擬「大法庭」新制，未來終審法院見解出現歧異時，交由大法庭統一解釋，象徵終審法院實施近百年的判例及民刑庭會議決議制度將走入歷史！

司法院秘書長呂太郎昨天召開大法庭新制記者會指出，新制實施後，台灣司法制度將是嶄新一頁，未來終審法院將「更透明、更具有可預測性」。

呂太郎表示，目前終審法院透過判例和民刑庭會議決議統一法律見解的方式，受到各界質疑。以判例制度來說，就存在適法性爭議；至於最高法院的民刑庭會議決議，並非以法庭形式解決法律爭議，而是用開會方式統一見解，在學理上不周延，也有必要改變。

呂太郎表示，依據司法院研擬的法院組織法修正草案，未來如終審法院合議庭評議案件時，認為見解和其他庭或先前的裁判不同，或認為具有原則重要性，都可提案移由大法庭審理並作出裁定；當事人若有疑義，一樣可聲請大法庭作出裁定後，最後交由原提案法庭審理並作出判決。

最高院和最高行法官組成大法庭法官

呂太郎說，大法庭成員方面，最高法院和最高行政法院將各由十一位、九位法官擔任大法庭法官，採任務編組方式、兩年一任；審判長原則上各由終審法院院長擔任，但因最高法院分為民事與刑事領域，所以另一庭的審判長將由院長指定法官擔任。

另外，大法庭的法官組成，除原提案合議庭受命法官為當然成員，還納入終審法院各庭成員，且大法庭須開庭就法律見解爭議進行言詞辯論，上述受命法官還須負責將大法庭見解移轉原提案合議庭參考。

資深法官指出，各國對大法庭制度應採「一階段制」或「兩階段制」有不同做法，留德學者大多支持採取德國式的兩階段制，也就是終審法院法官遇到法律見解歧異時，可請求大法庭開庭進行抽象解釋後，再轉由原承審的最高法院合議庭，根據大法庭見解作出判決，司法院草案採行此制。不過，留學美、日和法國的法律學者，多主張採取一階段制，認為最高法院法官遇到法律見解歧異時，直接移請大法庭承審，並作出判決。

司法院司法行政廳廳長王梅英表示，司法院院會前天通過大法庭新制後，草案將送請行政院會銜，希望能排入立院下個會期審議，讓法案儘早通過。