安永報告︰土地、環評卡關 大型投資案卻步

2018-01-17

〔記者廖千瑩／台北報導〕安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬昨出席「二○一八投資台灣高峰論壇」，並發表最新併購趨勢報告。報告指出，台灣土地取得成本高、環境意識高漲，大型投資案在台灣頻頻受阻，相較美國土地大、企業稅調降及環評法規鬆綁、創新科技技術高等，已促使不少台灣企業思考赴美投資的可能性；而中企赴海外投資主要目的是取得專業製造技術、擴大市佔率，欲藉此擺脫價值鏈低階的製造者角色。

何淑芬指出，台企到海外併購面臨很多挑戰，例如歐美許多大企業將非核心資產分割出來，常是採取競標方式，但台企多沒有海外競標經驗，在與韓企等競爭時就會吃虧。

政府推動新南向政策，但安永輔導企業到東南亞併購，也發生過某些國家有兩套帳問題，這些都是海外投資跟併購需加強關注的。

我科技實力強 外企併購最愛

何淑芬強調，台灣還是有一些優勢，台企本身的科技實力堅強，有些歐美大企業來台灣詢問，有興趣投資的標的都是台灣科技業；若要評估赴美投資，無論是著眼美國市場或是取得新科技專業技術，都是台企可考量的策略選擇。

報告顯示，歐美仍是主要併購交易區，能源、科技及零售為主要熱門投資產業，川普上任後提倡美國製造，對台灣產業影響較大者為面板、石化、紡織、鋼鐵、汽車零組件等五項產業，而美國企業稅調降及環評法規鬆綁等，也使台企思考赴美投資的可能性，最明顯例子就是鴻海到威州設廠；不過與鄰近亞洲國家相比，台企赴美投資案件仍偏少，近兩年分別僅十一筆與八筆投資案件。