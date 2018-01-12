用電大戶 強制裝綠能

2018-01-12

〔記者李欣芳、黃佩君／台北報導〕行政院院會昨通過「再生能源發展條例」修正草案，規定契約容量八百瓩（kW）的用電大戶須強制安裝綠能、儲能設備或購買再生能源憑證，初步規範至少需安裝契約容量的十％，全國四千家包括電子、化工、電爐等高耗能業者均納入規範。經濟部能源局表示，未來將採分階段方式要求業者實施。

4000家容量800瓩業者列管

這次「再生能源發展條例」修正重點，包括簡化綠能申設程序、二○二五年再生能源設置達二十％（廿七GW）入法、建立綠能在躉購與直供、代輸間的轉換機制、強制用電大戶安裝綠能或儲能設備等。

其中，強制用電大戶裝置綠能，用電大戶門檻將訂於契約容量八百瓩以上。能源局表示，目前已對近四千家八百瓩以上用電大戶進行列管，製造業部分集中電子資訊業、化工、金屬等高耗能業者，非製造業部分則以學校、批發零售業較多；目前桃園、台中及台南的自治條例都有相關規範，再生能源條例修法後將具有強制性。

經濟部次長龔明鑫說明，包括用電契約「一定容量以上、一定裝置容量、一定額度、設置再生能源種類、購買一定額度再生能源憑證」等，會在子法儘快訂定，其中一定容量標準會考量全台再生能源發展條件不同。

能源局長林全能表示，未來將由中央訂低標，地方政府訂地方自治條例，因各縣市日照環境不同，開放廠商以購買再生能源憑證代替，也是考量到某些廠商生產特色不能有任何火花，或是有些廠房在山陰，整天都照不到太陽。

官員表示，用電大戶若未能裝設設備，也可用購買再生能源憑證或繳交代金方式代替；憑證部分，必須找到賣家，購買數量比照或大於原須裝設的容量；代金部分，為鼓勵裝設設備，將會是三者中「最貴」的辦法。

2025年再生能源占比20％入法

另，二○二五年非核家園的目標、再生能源發電占比達廿％（廿七GW）正式入法。龔明鑫說，再生能源廿七GW包含太陽能廿GW、離岸風電五．五GW、以及水力和生質能發電等。

此外，因綠能發展逐步成熟，草案刪除再生能源躉購費率不得低於化石燃料發電成本的「下限」，鼓勵綠能業者發展技術，未來綠能低於一般電費的「破盤價」可能在台成真。