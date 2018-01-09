馬政府時期 中國填海造陸興建》廈門翔安機場 距金門機場僅10公里

2018-01-09

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國上週未經協商，逕自啟用M503北上與W三航路。事實上，中國在馬政府執政時期，自二○一三年起，已在距金門僅兩公里的廈門大嶝島與小嶝島間填海造陸，將興建翔安機場，中方也未告知我方。黨政人士強調，飛安攸關人命，兩岸應儘速協商，若一味談政治基礎，罔顧人道精神、人性關懷，還可夸言「兩岸一家親」、「兩岸心靈契合」？

未告知我方 罔顧飛安

黨政人士表示，我國籍航空目前每週三○五航班飛金門、五十航班飛馬祖，飛航高度雖與M503有距離，但飛機下降時若氣候不佳或遇特殊狀況，極可能發生航班接近的危險情況；而M503北上航路靠近台北飛航情報區邊緣，恐觸及我方敏感空域，影響軍方作業。

該名人士強調，對岸稱「沒有政治基礎、沒有兩岸協商」的說法，企圖挾帶政治圖謀，但飛安問題人命關天，一定要排除任何不確定性與風險，「何須政治基礎？」即便過去馬政府與對岸有政治基礎，中國仍執意開通M503南下航路，所以將協商與政治基礎連結的說法，是政治施壓、罔顧歷史事實。

這名人士說，政黨輪替後，中方片面中斷與我方溝通協商，透過軍機頻密繞台、中生共諜案等事件，企圖恐嚇台灣安全，影響兩岸和平穩定；此次又片面啟用航路，背後隱藏軍事、政治意圖。

除片面開啟航路，中國也在廈門興建翔安機場。據了解，翔安機場距離金門尚義機場僅十公里，兩機場空域高達七成產生競合，跑道也恐重疊在同一條南北線上，可能與台灣目前往金門的W6航路衝突。

民航官員指出，由於對岸從未向我方說明，因此政府無法瞭解翔安機場詳細規劃，目前掌握到的訊息是，該機場原預計二○二○年啟用，現延至二○二五年；整體而言，兩機場非常接近，包括跑道方向等，未來飛機起降恐有問題，民航局已把資料彙整送交陸委會。陸委會也已掌握翔安機場興建消息並持續關注，盼兩岸開啟協商大門，解決飛安問題。