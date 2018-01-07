二階甄試大撞期 台大：定日期 別校就選同天

2018-01-07

〔記者林曉雲／台北報導〕大學二階甄試有四五六個學系大撞期，台大本身有廿五系撞期，台大教務長郭鴻基昨在校務會議中表示，就像中樂透一樣，台大決定甄試日期，其他學校就選同天，處理甄試撞期，台大秉持「增加學生的選擇和多元入學的精神」兩原則處理，小組討論聯合筆試將可考數學、物理、化學和生物四科。

教授季瑋珠表示，對於不用筆試的學系，聯合筆試仍無法解決撞期問題，不用筆試的學系如醫學系有實驗面談，牙醫要雕刻一顆牙齒，公衛學院會安排不同場次的面談，這都不是一次聯合筆試可以解決。

郭鴻基說明，撞期對台大是非常嚴重的問題，台大常處於被動情形，不管選那一天，其他學校就和台大選同一天，台大將積極了解招聯會要如何處理，初步因應作法是，有筆試儘量協調採聯合筆試。他表示，大部分學生都不希望選擇權被限縮，策略小組已開過會，將來作法是在第一階段篩選時採用前標分數，這部分要拿過去的資料精算。

招聯會表示，甄試撞期是長久存在的問題，今年以四月十四日黃金週六撞期最嚴重，協調後衝堂的校系數減少，從去年四百九十個減為四百五十六個校系，只限定四月十四日一天甄選的校系也從二百九十一個降為二百五十九個，招聯會將繼續努力協調各大學，最慢一月中下旬再加開會議討論。