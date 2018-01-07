管爺勝出關鍵3票 爆都來自企業

2018-01-07

呼聲高的陳弱水被操作成李遠哲派 反綠反李集中投管

記者林曉雲／新聞幕後

台大財金系教授管中閔以黑馬之姿，獲選台大校長，據知情人士透露，前天校長遴選委員會投票過程中，歷經二輪三次投票，管中閔才勝出，從最後十二比九的票數分析，管掌握到三票企業界代表票數，成為勝出關鍵。

去年底校務會議投票 管不推薦票次高

台大校長選舉分為兩階段，去年底校務會議一百七十三位代表先針對八位候選人進行推薦投票，獲得三分之一（五十八票）推薦者，進入最後一輪。

當時五位跨過五十八票推薦門檻的人選中，管中閔開出的不推薦（反對）票數高，高達六十一票，比中研院副院長周美吟的不推薦卅七票、前文學院院長陳弱水不推薦卅票、前代理校長張慶瑞不推薦四十五票，「多很多」，僅電資學院院長陳銘憲不推薦八十五票比管多。

前天投票 最後管中閔贏陳弱水3票

依規定，五位候選人在第一輪要選出最高票的二位PK，據指出，管中閔在第一輪獲得十二票，前代理校長張慶瑞和前文學院院長陳弱水同獲九票，隨後張和陳進入第一輪第二次投票，陳弱水以二票勝出；最後再由管中閔和陳弱水PK，十二比九，管中閔以三票勝出。

據悉，企業票富邦金控董事長蔡明興、廣達電腦共同創辦人梁次震、元大期貨總經理周筱玲都投給管，因此校務會議投票結果支持度不高的管中閔，最後勝出，成為台大新校長，跌破一堆人眼鏡。

校內人士與遴選委員會 評價差異大

台大老師分析，由校內各學院校務代表組成的校務會議，是台大最高民意機構，校內人士對管的評價跟遴選委員會差異頗大，凸顯出校長遴選委員會的組成設計恐有問題。

21名遴選委員、校內僅9人 制度應檢討

廿一名校長遴選委員中，台大校內委員僅九人，造成最終遴選結果和校務會議投票結果出現落差，相對於英國劍橋大學等名校自己決定校長人選，現行制度有檢討的必要。

管曾任經建會主委，與企業界具有淵源，這次企業票發揮關鍵力量，有老師憂心管中閔除了具有政黨色彩，台大校務未來恐受企業影響。

此外，校內呼聲非常高的陳弱水，選前被刻意歸為前中研院院長李遠哲人馬，使反綠反李的力量，微妙地集中投給藍營色彩濃厚的管中閔。

有台大老師表示，管中閔除了曾在馬政府時任官，更因力挺服貿、大力推動自由經濟示範區等政策，政治色彩鮮明，他在臉書中時常「酸」執政者，與歷來台大校長較少沾政治事務作風大相逕庭，管未來要帶領台大，的確對不少台大老師造成衝擊。