台南初選》六搶一 爭當「賴神」接班人

2018-01-04

〔記者邱灝唐／台南報導〕年底的台南市長大選，民進黨出現六搶一的初選激烈局面，立委黃偉哲、陳亭妃、王定宇、葉宜津、市黨部主委顏純左及民進黨前副秘書長李俊毅都表態爭取，除了端出各項政策牛肉，參選人也勤走基層爭取曝光，希望爭取選民支持，成為「賴神」接班人。

端出牛肉 爭取選民認同

黃偉哲今年一開始就發表平面文宣，展現爭取提名的決心，內容從醫師父親的民主啟蒙、學運開啟政治路，到喊出「正派傳承」、「接棒賴清德」等訴求，之後更打出「牽手牌」，感謝妻子劉育菁支持；政策面上，則是加強行銷農產品，並且工農並進地結合公路網，規劃產業、綠能等策略發展區。

陳亭妃同樣大動作展現決心，從元旦開始騎著腳踏車環繞大台南三十七區，目的就是為了宣傳「行動政府」的政策，啟程當天也請來前行政院長游錫堃助陣。陳亭妃在選戰自許為「教育市長」，透過維護文史資產、督促國家圖書館南部分館等政策，爭取選民支持。

王定宇獲得前縣長陳唐山支持，並且積極搶攻年輕選票，提出設置青年事務局、廣設青年住宅、青創貸款、青年就業四大主軸爭取認同；此外，王也找來十二位台南各行業達人，推出年曆和選民搏感情。

葉宜津積極走訪基層，在各行政區向選民闡述政策理念，除了先前曾提出的每月三千元育兒津貼、增設公立幼兒園等政策，也強調引進歐洲資金是提升台南經濟的良藥，以及加強市府與民間合作，為民眾謀取更大的福利。

顏純左主打十二年市政經驗，強調對於市政最為了解，將會延續「賴市長」的政績，繼續努力達成文化首都、低碳城市、觀光樂園、智慧城市等目標，解決城鄉差距、青壯年就業及老人幼兒照顧等議題，並以自身專業提出反毒政策，解決越來越嚴重的毒品危害。

李俊毅則以不設後援會、用政策吸引選民為號召，提出凍漲房屋稅、補助六十五歲以上老人健保費、普設停車場拒絕拖吊場、廣設公共幼兒園列為四大政見，並且在台南市府主導的里鄰整編中表達反對聲音，獲得不少里長的讚許。