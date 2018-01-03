網路沉迷破百萬人 逾20萬宅在家

2018-01-03

〔記者陳梅英、林惠琴／台北報導〕國人網路沉迷者有增加趨勢，根據國發會「 一○六年網路沉迷研究調查」，推估台灣十二歲以上民眾有一○五萬人有網路沉迷風險，且約有兩成網路沉迷風險群，超過一個月未跟朋友面對面見面、運動、外出休閒，已影響到其人際關係、健康管理。

逾半數風險群 介於20至39歲

調查發現，十二歲以上網路使用高風險群人口占比由二○一五年的三．五％增為五％，成長幅度達四十三％，顯示我網路沉迷人口有增加趨勢。網路沉迷風險者中，五十四％是男性、四十六％是女性；有二十九．九％介於三十到三十九歲，占比最高；其次有二十．一％為二十到二十九歲，十七．一％及十五％分別為四十到四十九歲與五十到五十九歲，十一．四％年齡介於十二到十九歲。

平均日上網時間 達四．八小時

從教育程度來看，網路沉迷風險群中有四十．九％擁有大學學歷，三十三．一％的學歷為高中職，十．一％為專科學歷，七．三％有國初中學歷，○．九％學歷在國小以下；就居住縣市分布來看，網路沉迷風險群前三名分別是台中市、新北市和桃園市。其中又以服務及銷售工作人員占網路沉迷風險群比率最高，占十九．八％，其次有十六．八％具有學生身分。

國發會發現網路沉迷風險者每天平均上網時間長達四．八小時，且有高網路黏著性，可連續上網時間高達三．四小時，並較非網路沉迷者更認同上網可以紓解壓力、得到心理滿足與認識新朋友。

網路成癮 世衛將列為精神疾病

網路成癮問題不只台灣，已成國際共同的精神健康隱憂；世衛組織（ＷＨＯ）日前即宣布，將把「電玩失調症」（gaming disorder）納入今年將公布的「國際疾病分類」修訂版（ICD-11）中，呼籲各國正視沉迷網路線上或離線電玩的嚴重性。

衛福部心理及口腔健康司則表示，過去即有調查發現，我國十二至十八歲青少年約八％有網路、電玩成癮風險，嚴重可能影響日常生活作息；台灣也會考慮跟進國際，將網路、電玩沉迷視為疾病而作出因應。