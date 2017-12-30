焦點評論》先認識問題

2017-12-30

記者鄒景雯／特稿

蔡總統在昨天的年終記者會上指出，明年她給行政團隊最重要的一個任務，就是全力以赴改善年輕人的低薪問題，政府將提出五個方法「終結」青年低薪。國家元首試圖對話，用心良善，然而，要解決問題，先要認識問題，而後才可能提出有效方案。如果認識不清，後果可以預見。

低薪，不僅是全球化的結果，對於台灣來說，還有距離中國太近的雙重影響。由於資金與勞工的移動，擴大了貧富差距，所謂「勝利組」與「失敗組」的分野愈來愈明顯，都不僅是台灣一己的現象，只是台灣病情實在不輕。

如果對照台灣過去廿年經濟發展的情況，現在大家琅琅上口的薪資倒退十六年，剛好反映了自二○○○年以來，國內產業大量外移到中國去尋求人工、土地等低成本，所帶來的衝擊；在此等磁吸效應之下，回顧民進黨陳水扁與國民黨馬英九各八年的執政，儘管有識者不斷以「要素價格均等化」問題，警告政府必須採取因應措施，但先是「積極開放」，後是ＥＣＦＡ的經貿統合，仍然在缺乏配套的情況下，透過政策全速西進。坦白說，致令低薪局面雪上加霜的責任，檯面上的主要政治人物恐怕都有一份。

今天，中國已經崛起，在大小量體懸殊的壓力下，回過頭而來的新挑戰，換成是更容易操作的高薪挖角、人才流出、技術外移，這些又構成降低台灣產業競爭力的惡性循環，國內的低薪問題更是積重難返。看到了這種顯而易見的危機，偏偏兩黨政府都在反其道而行，迴避責任，甚至火上加油。

其一是教育的學用落差問題，沒有人願意面對檢討，最近過度膨脹的高教可能面臨骨牌倒閉，僅僅是表象而已；青年失業，或就業低薪，但產業卻缺工，這種並存的矛盾，說明我們的教育資源配置，出了很大的問題，沉痛地講，若干比例失衡的院校科系設置，根本就是「失敗組」製造機，絕對可受公評。

其二是面對外部激烈競爭，全面檢討，鬆綁法令，讓產業可放手一搏都來不及了，幾任政府要不就立法怠惰，要不就以違反自由市場的假公平，意圖再加箝制，頭痛醫腳的結果，頭沒醫好，腳一起痛，「做六休一」的僵固化，即是顯例。

其三是對於可以減輕受雇者負擔的政策工具，不知大膽善用，以應付階段性任務，例如稅制，即使是現在仍躺在立法院的新版稅制改革內容，要與國際競爭，都還有差距，且不論過去這麼長時間對中產受薪階級加諸的負擔，未來又如何成為吸引人才流入等移民政策的利基？

實作的語言，才能擴大共鳴，執政團隊必須加油。