最低工資法 傾向本外勞脫鉤

2017-12-29

罰則將比勞基法還重

〔記者李雅雯、高嘉和／台北報導〕勞動部預定明年提出「最低工資法」草案，幾場公聽會下來，勞資與學界多認同目前基本工資建立在「討價還價」上，應該法制化運作機制，但哪些「參數」納入最低工資調整基礎、甚至要不要有計算公式，各方意見差距很大，並無共識；但政院高層透露，最低工資法將會設計重於勞基法的罰則，來化解勞團反對本外勞薪資脫鉤，但是否涉及聯合國人權公約、勞基法勞權平等及影響我國簽署ＦＴＡ，將交由相關部會先行評估。

勞動部先前已在各縣市舉辦過五場最低工資法制定公聽會，勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨昨指出，草案內容尚需慢慢聚焦，明年會再結合相關單位、安排有關團體繼續討論，力拚在明年底前提出。

勞動部明年底前提出

現行「基本工資」是每年由基本工資審議委員會開會討論決定是否調整，此機制長久以來引起批評，認為勞工基本工資怎可建立在「討價還價」上，理應將現行法規命令提升至法律位階，合理規定勞工最低工資、審議制度，以及如何落實或處分。

現行基本工資調整是參考消費者物價指數（ＣＰＩ）、經濟成長率、國民所得和其他參數，最低工資法原擬參考，但哪些參數該列入？權重占多少？這幾場公聽會下來幾無共識；且設計出計算公式，若參數代入出現各年「忽高忽低」，那爭議豈不更大。

根據勞動部資料庫顯示，美國、日本、荷蘭、澳洲、德國等國家皆訂有「基本工資」或「最低工資」，但制定過程多由行政部門或立法部門協商主導，真正用公式來決定工資調整的國家極其少數；據透露，也可能不設計調整公式，將現行基本工資審議委員會的架構設計入法。

目前基本工資適用於所有適用勞基法勞工（包括產業外勞），最低工資法訂立後是否擴大為所有受僱勞工？有討論空間。據政院高層透露，外勞薪資脫鉤在朝野兩大政黨間爭議不大，但這是否涉及違反「聯合國人權公約」、勞基法勞權平等原則等，甚至會影響我國對外簽署ＦＴＡ， 相關部會還得再進行評估。