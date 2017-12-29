基本工資3萬 中小企業︰會倒一半

2017-12-29

公司面臨歇業或出走 更不利台灣勞動環境

〔記者連線報導〕對於總統蔡英文日前表示「最低工資夢想數字為三萬元」，許多中小企業主認為，公司可能面臨歇業或出走，對勞資雙方將更加不利，且各地物價水準不同、產業別也有差異，恐怕無法一體適用，並要求基本工資必須本勞與外勞脫鉤。

基隆市馗佑鹽燈能量館董事長王添清說，政府如果硬要規定勞工起薪三萬元，那麼台灣中小企業「有一半公司行號倒了了」，原物料漲價等讓老闆傷腦筋，再加上政府政策變來變去，也讓企業主頭痛，企業主成本控管根本很難估算，最後就是倒閉一途，那最後受害的是誰？有保護勞工嗎？

「訂那麼高的薪水，簡直逼企業走上絕路。」宜蘭縣工業會理事長莊清萬經營道路工程公司，他批評，現在經濟每況愈下，基本薪資用喊的沒有用，政府應該首要想辦法活絡經濟。

屏東中洲建設關係企業董事長黃啓倫認為，調整基本工資不能以台北看天下，基本工資如果提升至三萬，對中小企業來說是很大的壓力，會比一例一休引起更大反彈！

桃園四季鋼構董事長賴文祥表示，很贊成基本工資調整為三萬元政策，但前提是要和外勞政策脫鉤，因為幫本國勞工調整薪資，錢還留在台灣，可以帶動經濟，但外勞來台灣學技術，還會把錢帶回家鄉，幫外勞調薪根本沒有一點好處。

新竹慶騰精密科技股份有限公司總經理王興威也認為，基本薪資應該本勞與外勞脫鉤處理，如果本、外勞最低薪資相同，恐怕又會逼企業出走，更不利台灣的勞動環境。

彰濱工業區鹿港區廠商協進會理事長林肇睢表示，因一例一休衍生爭議，造成台灣產業競爭力下滑、勞方收入未增反減、資方經營雪上加霜，現階段若推三萬元基本薪資，結果恐將出現產業競爭力更為薄弱，企業主結束營業或出走外移。

各地物價差異 訂分區工資

在嘉義縣大埔美精密機械園區設廠的賀聲樂器公司董事長李國安建議政府考量各地物價水準、產業別差異，訂定「分區工資」，否則齊頭式平等對產業發展未必是好事。

高雄市一家公關公司老闆徐炳文認為，基本工資調到三萬，若加上勞健保及提撥六％勞退金，雇主實際得支付三萬四、五千元，很多雇主會吃不消，他建議勞健保費檢討調降。