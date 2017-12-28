功德說惹議 賴揆：時間會說明一切

2017-12-28

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德先前因提及照服員「做功德」說惹議，他昨天表示，他的意思並不是忽視照服員低薪不管，只是想要表達，照顧長者、身心障礙者、失智者，等於也是做善事，像在累積功德。也許當時第一手的報導不是那麼完整，但他相信，時間一拉長，大家應該可以看得很清楚。

賴清德表示，當天的發言是有感而發，他擔任台南市長期間，去年發生大地震，若沒有台灣社會善心力量，台南市無法單獨面對這個困難。他也發現，當周邊國家發生困難，例如日本震災、中國震災、南亞海嘯等，台灣人民也都慷慨解囊，所以「台灣社會真的是一個功德台灣的社會」。

賴揆說，這是他擔任台南市長的經驗，外界對他的談話也許有一些誤解，但他不以為意，相信時間可以說明一切。

賴揆昨舉行年終記者會。媒體詢問，日前功德說引起議論，也引發勞團批評，從地方到中央，對媒體生態是否有不同的看法？賴清德說，媒體是第四權，他對媒體的監督表達感謝，過去擔任台南市長期間，媒體報導也有助於他發現台南某些地方的問題，幫助他了解行政團隊的表現。

賴清德強調，不是要放任照服員低薪不管，還要他們額外付出當作「做功德」。事實上，從擔任立委到台南市長，他很清楚照服員的辛苦與薪資問題。他說，總統蔡英文上台後，提出長照2.0政策，照服員月薪會提高到三萬二千元以上，個別照服員依工作狀況，薪水還可以更高。