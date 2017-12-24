前車之鑑／紅毛港遷村耗40年 親友分散成遺憾

2017-12-24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國內大規模集體遷村首例是高雄紅毛港遷村案，因為全面禁建衝擊，造成居民對政府沒信心，花了四十年，僅半數接受集體遷村，另一半的人選擇領錢離開，許多人親友分散各地，成為一輩子遺憾，這也讓大林蒲人內心不安，擔憂歷史重演。

五十年前，政府為「擴建」高雄港第二港口，展開紅毛港一萬八千多名居民的遷村作業，歷經四十年，九十七年才遷往目前中安路以北區域，分布鳳山區南成里、前鎮區明正里。

紅毛港信仰中心飛鳳寺也搬遷到鳳山，廟內保留當年紅毛港遷村前的家戶分布地圖，還以石雕記錄當年居民的生活，如沿海牽罟、抓烏魚、曬蜆等情景，刻劃得栩栩如生，居民雖分散各地，仍經常齊聚廟前，笑談當年往事。

紅毛港多公有地 大林蒲7成私有地

大林蒲與紅毛港相鄰，但兩者遷村條件大不同，高雄市都發局表示，紅毛港土地大多是公有地，政府提出多元安置方案，發放補償費、救濟金；大林蒲七成為私有地，政府提出一坪換一坪，地上物採全新重建價格現金補償，條件相對優渥許多。

紅毛港飛鳳寺主委洪明三表示，原來靠海為生的紅毛港人，遷村後不再臨海，居民被迫改變生活模式，有人改行做工、做生意，當年漁村樣貌已不復見。他說，當年配售安置地每坪要價五至七萬元，對漁村居民是沉重負擔，只好領取補償費一百五十萬元，到偏遠地區生活，造成親友分散各地，無法像以前生活在一起，成為心中最大遺憾。