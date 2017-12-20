台日海洋對話登場 將討論沖之鳥漁權

2017-12-20

〔記者彭琬馨／台北報導〕第二屆「台日海洋事務合作對話會議」昨在台北圓山飯店登場，日本台灣交流協會會長大橋光夫致詞表示，二○一三年簽署的台日漁業協議，雖然協商非常困難、費時十七年才完成，但若日台雙方能站在大局角度反覆討論，即便是困難的問題，也一定能克服；台灣日本關係協會會長邱義仁也說，相信台日間面對的困難與挑戰，能透過對話一步步解決。

對話會議將討論漁業合作、漁業資源保育及海上急難救助等議題，預計將觸及去年未獲共識的「沖之鳥」附近海域漁權問題。會議將於今日閉幕，預計將簽署有關台日海上急難救助合作的瞭解備忘錄。

今簽署海上急難救助合作備忘錄

邱義仁說，台日間距離相近，在海洋事務上有諸多值得雙方合作推動的事務，但也因此容易產生摩擦與糾紛。這些困難及挑戰，從某個角度上是在考驗台日雙方，但他認為，台日間擁有堅定的友情與共同的戰略觀點，相信這些困難能透過對話一步步解決。

大橋光夫則表示，日方期待未來能加強海洋合作，促進可兼顧日台雙方漁業從業人員生活與安全的互惠關係。他並舉例，二○一三年簽署的台日漁業協議，因日台雙方人員秉持毅力、不斷談判，才能在費時十七年後完成簽署；因此他認為，日台間面臨的困難議題，若雙方能站在大局角度反覆討論，一定能加以克服，回應雙方人民期待。

首屆對話會議去年十月三十一日在東京召開，外交部當時表示，有關漁業合作議題，代表團主張台灣漁船有權在「沖之鳥」海域作業，並抗議日方扣捕台灣東聖吉十六號等漁船，希望索回東聖吉十六號遭日方沒收的訴訟保證金等；日方則重申擁有「沖之鳥」專屬經濟海域立場，雙方針對沖之鳥議題並未取得共識。