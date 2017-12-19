中國軍機侵擾台日韓 軍方官員：台日韓美應共同研討對策

2017-12-19

〔記者羅添斌、蘇永耀、曾韋禎／台北報導〕中國軍機密集進行繞台演訓，昨又派出運八遠程電子干擾機，穿越巴士海峽飛往西太平洋，經宮古水道後飛返駐地。我方出動ＩＤＦ及F-16戰機進行監控警戒。

共機南北侵擾 台日韓戰機升空

中國並派遣另一批軍機，以五機混合編隊隊型飛經日本及南韓防空識別區，並飛越對馬海峽到日本海海域，進行遠海飛行演訓，日本及南韓均出動F-15戰機升空攔截警戒。

軍方官員表示，解放軍在一天內派出機隊，分別到日本海及西太平洋進行長程飛行演訓，侵擾台灣、日本及南韓國防安全，狀況頗不尋常。他認為，解放軍想要透過各項演訓，尋求將其軍力突出第一島鏈之外，已影響區域情勢，日本、南韓及美國應與我國共同關切此事發展，研討因應對策。

總統府：中國衝擊區域安全 不負責任

總統府回應，不只是台灣，共機也繞至區域其他國家的航空識別區，類似升高軍事態勢等可能衝擊區域安全的行為，都不是負責任的行為，也不是國際社會所樂見。

共機此次逼近台灣，我國防部首度揭露期間日本派遣F-15升空攔截，顯示解放軍的軍事威脅已成為區域的共同問題。立法院外交及國防委員會昨審查國防部明年度預算，但因中國軍機昨又繞台演訓，國防部長馮世寬在向委員會召委馬文君請假後，即進入聯合作戰指揮中心聽取海、空情即時報告，指示按規定派遣機、艦監偵與應處。馮下午再回到委員會列席預算審查。

共機繞台演訓 立委：應建立應對ＳＯＰ

民進黨立委羅致政認為，中國類似的演練密度只會增加，背後更有其政治意涵，想將西太平洋視為內海、勢力範圍，藉機測試台灣、南韓、日本、美國的底線，甚至還可能進一步踩紅線，觀察各國反應。他認為，我方應面對此態勢建立ＳＯＰ，馮世寬不能動不動就進去衡指所，否則大家都會麻痺了。

軍方官員指出，這已是中國軍機本月以來第五次，也是運八遠程電子干擾機連續兩天進行繞台演訓，研判解放軍在接連出動包括長程轟炸機、戰機、空中預警及管制機、電偵機、電子干擾機等各型機，到西太平洋進行遠海演訓，是為了累積解放軍機隊執行跨區長程打擊作戰演練的經驗，對台灣、日本及南韓的安全構成直接威脅，更挑戰美國在西太平洋的軍事地位。