持續聚眾滋事 首謀可判10年

2017-12-16

組織犯罪要件放寬 三讀

〔記者曾韋禎、楊國文／台北報導〕中華統一促進黨、愛國同心會等團體未來若再假借陳抗聚眾滋事，恐將構成組織犯罪！立法院會昨天三讀通過「組織犯罪防制條例部分條文修正案」，放寬組織犯罪要件為「持續性或牟利性」，今後結構性的團體只要以強暴、恐嚇等方式，實施「持續性」犯行，就能成罪，首謀可被判處三年至十年有期徒刑、併科一億元以下罰金。

法務部政務次長蔡碧仲指出，過去因舊法規定過苛，具組織和結構性的暴力犯罪、聚眾滋事的特定團體，無法以組織犯罪查辦，甚至有時候出現「捉了，隨即獲交保」情形，這次修法後，對檢警偵辦影響很大，偵查組織犯罪不再是綁手綁腳，對全國治安應有重大助益。

破壞治安 最重可罰1億

現行犯罪組織的定義，是指三人以上，以強暴、脅迫、詐術、恐嚇等手段或所為最重本刑五年以上之罪，所組成具有「持續性及牟利性」的結構性組織；今年初雖修法鬆綁，擴大適用於已合法化、公司化的幫派或詐騙集團，但法務部原本想修的「持續性、牟利性」文字，因人權團體反對，仍限縮為「持續性及牟利性」。

有鑑於統促黨等骨子裡是以黑幫為核心的政治團體，一再假借政治活動行聚眾滋擾之實，其行為活脫脫極具組織犯罪性，且嚴重破壞社會治安，卻因極難證明這類組織具有牟利性，無法以組織犯罪相繩。民進黨立委王定宇、何欣純、林俊憲、邱議瑩及國民黨立委許淑華等相繼提出修正草案，要求將構成要件鬆綁為「持續性或牟利性」。

鼓勵檢舉 增訂視訊取證

昨通過的修正案，還包括犯罪組織「不以現存者為必要」，以及為鼓勵受害人或證人勇於檢舉和作證，增訂視訊方式取證，對其提供周延保護等。

王定宇表示，過去因拘泥於牟利性，導致各地檢署偵辦組織犯罪，百分之九十九無法成罪的困境，或者只能法辦蝦兵蟹將，他肯定這次的修法是在補漏。民進黨立委蔡易餘說，青少年犯罪包括詐欺、妨害自由等案增加，組織犯罪卻在減少，這相當矛盾，或許就是因為構成要件嚴苛，讓檢察官難以適用。

蔡碧仲表示，就組織性犯罪而言，持續性比牟利性更重要，修法後將督導檢察官的起訴是否符於法律規定。