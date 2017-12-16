水利會改制案／環團︰財務不透明 早該改革

2017-12-16

〔記者吳欣恬／台北報導〕農田水利會掌握水資源公共財，握有很大權力和資源，卻缺乏嚴格的控管與監督機制。台灣水資源保育聯盟發起人陳椒華直指，農田水利會賣水給很多開發案，包括六輕、中科以及南科等，這些數以億計的收入都沒有公開透明，缺乏監督，也迫使農民抽地下水，造成地層下陷，這是長久以來的毒瘤。

水利會掌握七成水資源 竟私賣廠商

陳椒華指出，農田水利會握有國內七成水源，卻非政府機構，改選也都不公開、黑箱；有些水利會很有錢，土地和建物都沒有納管，財產未公開，會長及幹部少數人掌控組織，也不會分享給農民。

彰化縣莿仔埤圳產業文化協會總幹事陳慈慧也表示，農田水利會擁有很大的權力，可以把農民、甚至是全民的水資源私相授受賣掉，而這竟是合法的事情，因此才引發民國一百年的「反中科搶水護水行動」。

陳慈慧指出，像溪州一條水路竟然分屬農田水利會、地方鄉公所、縣府水資處和農業處等四單位管轄，有問題完全找不到頭，無法做統籌規劃。而且農田水利會是公法人，相關資料如不願公開，農民和政府都拿它沒辦法。

陳椒華表示，以前李登輝、陳水扁執政都曾想改革，但選舉一到面臨壓力，就功敗垂成，現在民進黨全面執政是一個機會。

她更直指，現在反彈的多是既得利益者，長久吃香喝辣、分贓太久了，當然反彈，還慫恿農民配合，實在很不應該。應叫這些反彈者先把帳目公開，看賣水權賣了多少錢。農田水利會改制為公務機關後，可透過法規進行監督資產，環團也會持續監督。