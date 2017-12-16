林萬億：勞基修法主軸 「彈性安全」

2017-12-16

台灣服務業現占72％ 「怎可還用30年前工業社會法律」

〔記者李欣芳／台北報導〕勞基法修法掀起爭論，對於外界質疑修法倒退卅年，行政院政務委員林萬億昨反駁，這次修法主軸是「彈性安全」，不只雇主要彈性，勞工也需要彈性，要給彈性就必須給安全。

勞資都要彈性 要彈性就必須給安全

林萬億昨接受電台專訪表示，如果說這次修法是倒退卅年，那就是倒退到制定勞基法的一九八四年，別忘了，那時是工業社會，而且因為台灣廉價勞工議題，受到美國司法部很大的壓力。他說，當時的版本沒有考慮到產業結構會變得那麼快，目前台灣服務業已占七十二％，從事服務業勞動又那麼多元，有些人不定時不定地，有些是需要移動式，怎麼可能還用工業社會時的那一套法律？

他指出，行政院在這次修法過程中因應上述問題，也就是彈性問題，不只雇主要彈性，勞工也需要彈性，所以這次修法主軸是「彈性安全」。他強調，彈性安全是一九九○年代丹麥所提，二千年歐盟要求歐盟所有國家必須遵守，要給彈性就必須給安全，所謂安全，是指薪資、退休與人身的安全，彈性是指勞工工作彈性與雇主企業經營的彈性，「我們不能今天有彈性，明天再給安全，要彈性安全同步」。

防濫用彈性企業 重兵勞檢護勞工

林萬億表示，一定有企業會濫用彈性，政府就置重兵勞檢，企業若善用彈性保障勞工，就會減少對企業的干擾。他指出，目前八六二位勞檢員可調整勞檢標的，針對勞資會議開得不好或密集度低的，政府可在這方面著墨比較多，以保障勞工。

另外，林萬億日前有關「這次修法迎頭趕上世界潮流」的說法，遭在野黨抨擊「外行」。對此，他表示，這次修法是在既安全又彈性的前提下調整，「怎麼說我是外行？」