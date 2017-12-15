懲處婦聯會 內政部：該硬絕對會硬

2017-12-15

〔記者林良昇／台北報導〕內政部、黨產會與婦聯會三方協商卡關，內政部次長花敬群昨在立法院強調，內政部有權力對婦聯會作懲處，「該硬起來，絕對會硬起來。」內政部民政司長林清淇強調，現在與婦聯會會談中，對於婦聯會導入監督有強烈的要求，到了一個階段時就會處罰。

內政部與婦聯會進行協商，若至本月廿六日前無具體協商成果，黨產會將對婦聯會做出決議；立院內政委員會昨審查法案，民進黨立委張宏陸詢問，對於黨產會將對婦聯會祭出最後通牒，內政部是否尊重黨產會？花敬群表示，內政部會繼續努力，若無法達成結論，會尊重黨產會決議。

張宏陸認為，內政部對婦聯會的通牒是「一次又延一次」，外界會認為內政部好像在「喬事情」，卻又「喬」不出什麼來，如果婦聯會如此不配合，內政部的角色可考慮退出了。

花敬群強調，今年年底前，內政部和黨產會都會有最終處理方案，內政部希望簽訂行政契約，讓婦聯會合理轉型，捐回給政府，這也是國外處理轉型正義時溫和、進步的模式，基於人團法規定，內政部有權力懲處婦聯會，「該硬起來，內政部絕對會硬起來。」

民進黨立委陳其邁則問，婦聯會現在若把財產全數捐贈給婦聯會相關社福基金會、或成立政黨，內政部後續要如何處理婦聯會的財產？花敬群表示，若黨產會認定，婦聯會財產為不當黨產，政府就可以進行追討，但目前為止並無法禁止。對於婦聯會成立政黨部分，林清淇坦言，內政部依法無法拒絕婦聯會成立政黨，但政黨法有其相關規定，也有更強力的監督條件去加強監督。

陳其邁批評，婦聯會違反人團法相關規定，依人團法第五十八條，內政部可以要求改善，否則可做出撤免其職員、限期整理、廢止許可、解散等處分，但內政部沒有去依法處理，放縱婦聯會到今天。

林清淇表示，內政部與婦聯會現在會談中，後續到一個階段後若無法談成，內政部會進行處罰。