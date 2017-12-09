翻修勞基法 政院：賴揆經濟戰略長程思考

2017-12-09

下一階段修法 是長期政策

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院版勞基法修正草案完成初審後，行政院長賴清德表示，現行勞基法並不完善，應啟動下一階段修法或制訂一部完整的勞基法，引發各界矚目。對此，行政院高層昨表示，勞基法未來要大翻修，是院長對台灣經濟發展戰略的長程思考，以解決勞動市場與人力需求等問題，但不是現在又要馬上修法。

源自「工廠法」的現行勞基法 並不完善

賴揆前天在行政院會表示，全球進入知識經濟時代，人工智能等科技發展很快將衝擊就業市場，這部源自於生產線「工廠法」的勞基法並不完善，現行勞基法無法面對當前性質不同、多元多樣的產業型態，台灣迫切需要一部真正先進、符合時代需求的勞基法，因此指示勞動部著手全面檢視勞基法。

政院高層表示，賴揆九月八日上任後，將振興經濟視為最重要的任務，認為政府要解決勞動人力需求與缺人才等問題；因此，在召開解決「五缺」問題的記者會之前，就已表達對勞基法翻修的看法；至於當前推動勞基法修法，則是要解決「一例一休」的後遺症，進行短期的改革。

政院高層表示，勞基法下一階段要大翻修，是在振興經濟的大戰略下，解決勞動人力需求等長程改革目標；這與目前勞基法修法是兩碼子事，不要扯在一起。

行政院發言人徐國勇解釋，賴揆認為應啟動勞基法下一階段修法，指的是長期政策，勞動部會開始盤點、蒐集各界意見，目前尚無修法時程。

徐國勇表示，目前政院還是希望「一例一休」修法趕快在國會通過，政院對勞工權益的保護是不會改變的，有四個不變、四個彈性，長期政策與短期政策雖有不同目標與策略，但都是國家政策。