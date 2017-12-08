興達電廠燃煤機組 台電允提前除役

2017-12-08

配合中火燃氣上線 拚第五接收站提早一年完工

〔記者林菁樺、葛祐豪、謝武雄／綜合報導〕為改善中南部空污問題，賴揆已允諾台中電廠新增燃氣機組將提前兩年完工，台電董事長楊偉甫昨於立院經委會指出，高雄興達電廠的燃煤機組原訂二○二三年除役，但配合地方政府減煤政策，台電允諾會加速除役，一個月內提出相關報告。另外，配合中火燃氣上線，台電於台中港自建的第五座天然氣接收站，力拚提早一年完工。

立委林岱樺質詢指出，高雄因為空污嚴重，市府決定秋冬不辦運動會，燃煤是嚴重污染源。楊偉甫回應，燃煤減量是共識，也是期待，「興達四部燃煤機組確實應提早退場」，一個月內會提出詳細除役時程報告。他說，興達燃氣機組盼能比照中火提前上線，台電給自己一個不可能的任務，這會是未來兩、三年內最大的挑戰。

高雄市長陳菊表示，希望所有造成高雄空污單位、國公營事業單位，如台電、興達電廠等，都要一起誠懇面對問題。她說，行政院長賴清德最近會邀集中南部縣市首長召開會議，與國公營企業一起討論空污議題，改善空氣品質。

台電評估，中火、興達明年因減煤兩成與兩成四，會減少發電六十一億度，要由天然氣代打上陣，供氣量會多八十萬噸，楊偉甫坦言，料源與輸送是一大挑戰，尤其是輸送部分，由於是用船載運，只要海象不佳，船隻便無法靠岸，氣源恐受影響，進而衝擊供電安全，而天然氣發電成本較高，粗估成本約增二％，但台電強調，對電價影響極小。

至於賴揆宣示，台中新燃氣機組提前兩年完工，楊偉甫指出，面對環評與接收站等工程作業，確實有很大挑戰，但內部盤點過可以達標，兩部燃氣機組將於二○二三、二○二四年完成。台電自建的第五接收站，也會配合提前一年完工，五接計畫已準備提報至行政院，明年上半年將進行環評作業。

張景森：三接站仍傾向設大潭

此外，中油於觀塘工業區興建第三座天然氣接收站因環評卡關，行政院政務委員張景森昨實地會勘後表示，接收站仍傾向設在觀塘大潭藻礁區，二期工程會選擇在內陸的防風林施作，天然氣接收站的設置將不填土、不圍堤，讓海水自由進出，藻礁和多杯孔珊瑚可望全部保留；另在外海做碼頭，讓天然氣船舶停靠，然後以棧道連接到現有東鼎開工時所做的兩座海岸工程，當做儲氣槽基地，以免傷害當地藻礁及保育類珊瑚。