政院下設促轉會 兩年內提任務總結報告

2017-12-06

擁行政調查權 非常設機關 任務達成後就解散

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「促進轉型正義條例」，未來將設置「促進轉型正義委員會」（促轉會），隸屬行政院，為二級獨立機關，擁有一定的行政調查權；但促轉會非常設機關，而是任務型編制，任務達成後，促轉會亦告解散。

促轉會職掌業務除了規劃、推動開放政治檔案、清除威權象徵，還包括重新調查威權時期違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴或審判的刑事案件、平復司法不法。

促轉會設置委員九人，由行政院長提名經立法院同意後任命。促轉會應於兩年內向行政院長提出包含完整調查報告、規劃方案及具體實施步驟在內的任務總結報告；兩年內未能完成者，得報請行政院長延長之，每次一年為限。任務完成後解散。

設置九委員、四任務小組

促轉會下設四任務小組，分別研究、規劃及推動「開放政治檔案」、「清除威權象徵、保存不義遺址」、「平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解」、「不當黨產之處理及運用」；促轉會的決議要經過半數委員出席，及出席委員過半數同意。

為完整回復威權統治時期相關歷史事實並促進社會和解，條例明定，促轉會應主動進行真相調查，依本條所徵集之檔案資料，邀集各相關當事人陳述意見，以還原人權受迫害之歷程，並釐清壓迫體制加害者及參與者責任。

在行政調查權部分，條例明定，促轉會得通知有關機關、團體、事業或個人到場陳述事實經過或陳述意見；也可派員前往有關機關、團體、事業或個人的辦公處所、事務所、營業所或其他場所，為必要之調查或勘驗。

促轉會調查人員得於必要時，臨時封存有關資料或證物，或攜去、留置全部或一部；必要時，得知會當地政府或其他有關機關予以協助。

對於促轉會之行政處分不服者，得於收受處分書後三十日內，向促轉會申請復查；對於復查結果不服者，得於收受決定書後兩個月內，提起行政訴訟。