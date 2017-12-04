兄弟二字 道盡無限想像

2017-12-04

記者邱燕玲／特稿

洪耀福透露侯友宜親口對他說「兄弟，我沒有要選」，讓外界高度關注國、民兩黨對新北市長選舉的佈局。有著高民調支持的侯友宜至今仍未正式宣布參選，問題出在哪？洪耀福這句話點出了國民黨內的矛盾，也道出侯友宜與民進黨之間無限的想像與可能。

洪耀福上週與媒體茶敘時坦言，二○○八年以來多次縣市長選舉，綠營都曾接觸侯友宜，一直都是民進黨「很鎖定」的對象；「侯友宜與我們關係好，很難批評他」、「侯友宜的家族在嘉義都是我們的人，他們家族都是綠的，而且都很死忠，他的爸爸、親戚，都是深綠的」，將侯往綠裡拉。洪可以直接對媒體說侯不選，但前面加了「兄弟」二字，更顯侯與綠營的情誼。

侯友宜被問到此事時，並未直接回答選不選的問題，只以「沒印象有見到洪耀福」輕輕帶過，避答此敏感問題。事實上，侯不只對洪吐露心聲，有意參選新北市長的民進黨立委也曾聽過侯的此番說法，雖然綠營評估侯不可能不選，但究竟是什麼原因讓侯對綠營說出這樣的話，大家也頗為好奇。

民進黨在新北市這局尚未做出決定，有意角逐者如立委吳秉叡持續密集跑行程，羅致政也經常帶鄉親到立院參訪。雖然可能性極低，但綠與侯友宜保持一定程度的友好，也不無期盼一絲合作的機會，畢竟在新北市對國民黨吃個豆腐也沒差。

至於國民黨，面臨高民調的侯友宜遲遲無法宣布參選的窘境，足見內部仍未擺平，也難怪朱立倫會斥責洪耀福的說法是「分化」，未來如何為侯鋪路出場，也考驗吳敦義、朱立倫兩人。