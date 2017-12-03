「通俄門」弗林認罪 咬出川普愛婿

2017-12-03

消息人士：指的是庫希納

〔編譯張沛元／綜合外電報導〕俄羅斯暗助美國總統川普當選的「通俄門」調查一日出現重大發展：川普競選大將兼首任白宮國家安全顧問弗林認罪，坦承在代表川普與俄羅斯官員接觸上對聯邦調查局（ＦＢＩ）撒謊，為迄今司法部特別檢察官穆勒率領的通俄門調查中、首名遭控罪的川普白宮官員；弗林的認罪還咬出川普核心親信也涉及、甚至指揮他與俄方接觸，消息人士直指所謂的核心親信就是川普愛婿庫希納。對此，川普二日三度否認他的競選團隊與俄羅斯勾結。

川普在弗林認罪消息傳出的一天後才首度就此發表評論，他在從華府出發前往紐約參加募款餐會被問到此事時說，「所展現出來的都是沒有勾結、沒有勾結」，「絕對沒有勾結，所以我們非常高興」。稍早白宮特別顧問、律師柯布企圖撇清川普與弗林認罪的關係，指稱受到認罪或控罪牽連者除了弗林本人，別無他人。

川普三度撇清：絕沒勾結

弗林雖有另案遭檢方調查，但他一日坦承的罪名只有「蓄意」與「知情」地在去年底與時任俄羅斯駐美大使基斯利亞克會面一事上，做出「不實」、「虛假」與「欺騙」的陳述。該罪罪刑最高可達五年，但因弗林與檢方達成認罪協議，若遭定罪，刑期最高六個月，甚至有可能避免牢獄之災。除了偶爾簡短答覆法官的詢問，弗林在認罪聽證上幾乎全程沉默站立；他在書面聲明中表示，願意為自己的行為負責，決定認罪以及與特別檢察官穆勒的辦公室合作，是基於此舉對家人與國家最有利。

從弗林僅就單一一項刑期不重的罪名認罪來看，檢方顯然已將弗林視為調查利器，將透過對弗林從輕量刑來換取他的合作。此外，弗林認罪雖未能就此揭開通俄門真相，卻足以讓相關調查更伸入白宮內部；川普今後再無任何可信方式能宣稱通俄門調查是騙局、捏造、假新聞或獵巫，弗林與檢方合作也令人懷疑穆勒的調查是否瞄準川普本人或近身權力上層人士。

法庭文件清楚顯示，川普政權移交團隊的資深官員對弗、基二人在去年十二月的多次會談完全知情；儘管文件中並未透露資深官員的身分，但美國媒體引述不具名的前政權移交小組成員的話說，所謂資深官員就是川普長女伊凡卡的夫婿、現任白宮資深顧問庫希納，以及現已去職的前白宮副國安顧問麥克法蘭德。

據信川普過去曾企圖為弗林脫罪。遭川普開除的ＦＢＩ前局長柯米今年五月爆料，川普曾在弗林去職隔天要求他放弗林一馬。退役將軍弗林曾是川普競選團隊陣中大將，以在造勢場合上帶領群眾呼喊「把她關起來（指捲入電郵門的民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓有罪）」聞名，今年一月二十日隨川普進入白宮出任國安顧問，二十四日就遭調查通俄門的ＦＢＩ幹員約談，二月十三日被迫去職，白宮職涯僅歷時廿三天。