yes123：63％新鮮人曾非典型就業

2017-12-02

7成5月薪不到22K

〔記者李雅雯、鄭琪芳／台北報導〕yes123求職網昨公布「非典型就業與職場危機感調查」，畢業後就進入職場的就業者，六十三．一％曾從事或正在從事「非典型就業」，包括派遣、臨時人員或計時人員，原因多為「先求有再求好」、「找不到正職工作」。

行政院主計總處公布，今年非典型就業者八十．五萬人，續創新高。據yes123求職網調查，非典型就業薪水普遍偏低，福利較正職少；曾經或正在從事非典型就業者中，七成五月入不到二十二Ｋ（兩萬二），甚至二十八．三％不到一萬元；而非典型就業者最受不了的前三大職場歧視，分別為「員工福利落差大」、「嚴重同工不同酬」、「被當成工具人使喚」。

「派遣就是低薪的元凶。」yes123求職網發言人楊宗斌表示，因為有派遣公司和到派公司的拆帳問題，派遣人員實際拿到的薪水多僅是基本工資，且就業不穩定，可能今天在這間公司，明天就到那間公司。

楊宗斌強調，派遣應是支援性人力，不該是全面補充人力、取代正職人員的做法，台灣老闆濫用派遣定義，拉低整體薪資市場；主計總處強調台灣非典型就業占比低於日、韓，卻忽略日、韓多是專業高階白領人才派遣，薪資有一定水準。

主計總處則指出，近九年來，全時正式工作者增加人數約為非典型工作者的五倍，且二○○八至二○一三年非典型就業者平均年增三．二％，二○一四至二○一七年降至一．五％，顯示近年非典型就業增幅已較緩和，就業情勢趨於穩定。