勞動部：輪班間隔 將增把關機制

2017-12-02

勞動部4日推出勞基法修法懶人包

〔記者蘇芳禾／台北報導〕勞基法修法爭議不斷，立法院民進黨黨團大會昨邀請勞動部長林美珠列席，據悉，對於輪班間隔以十一小時為原則，八小時為例外，將增加把關機制，由各行各業主管機關會同勞動部把關，加上原來的報備、勞資協商等機制，部分立委也可接受此版本。黨團幹部指出，下週將先以此方向送出委員會，經一個月協商期再處理。

與會者透露，立法院衛環和經濟委員會下週一、三聯席審查勞基法修正草案，勞動部會把有共識的部分拿出來報告。部分立委質疑，行政部門說不清楚、造成外界誤解，民意代表也無法有力辯護，希望勞動部推出「懶人包」；勞動部回應，如果大家已對修法方向有共識，下週一就可推出懶人包。

目前勞基法修法方向包括：提高加班上限的「工時帳戶」、休息日加班費改「核實計算」、「七休一」鬆綁，及「輪班間隔原則十一小時、例外八小時」；其中，七休一與輪班間隔被部分立委認為規定不清，可能造成雇主濫用。

輪班間隔 應經主管機關會同勞動部把關

據透露，林美珠在民進黨黨團大會報告，輪班間隔十一小時部分，特殊行業應經過主管機關會同勞動部把關，加上原本的報備、勞資協商等機制。對此，部分立委也可接受此版本。

不過，仍有立委質疑行政院說不清楚，原本應是「原則十一小時、例外八小時」，修法後，很多雇主可能會讓八小時成為常態；立委王定宇建議，應採取正面表列，強調以十一小時為原則的部分。至於「七休一」部分，據轉述，林美珠表示，可放寬的行業不會採用申請制度，將由勞動部與行業主管機關來決定公告，把關權責在政府，不會讓勞工自己面對雇主。