嚴懲酒駕 拒酒測最少罰18萬

2017-12-01

酒駕連坐 同車者至少罰6000

〔記者鄭鴻達、鄭瑋奇／台北報導〕酒後駕車每年奪走上百條人命，立法院交通委員會昨針對「道路交通管理處罰條例修正草案」完成協商，未來拒絕酒測、攔檢，罰鍰由現行新台幣九萬元提高至十八萬元，並按次累加罰鍰；酒駕累犯罰鍰也將改為按次加罰九萬元；五年內三度遭查獲酒駕或拒檢、拒測者，須懸掛特殊識別牌照（如螢光車牌）；並新增連坐條款，酒駕者的同車乘客，可處六千元至一萬二千元罰鍰，此案可望於本會期三讀通過。

酒駕事故頻傳，不少酒駕者一犯再犯甚至逃避稽查，致民怨沸騰。立法院交通委員會召委鄭寶清昨表示，修法精神在於「酒駕零容忍」，不讓人存有僥倖心理。他強調，人人都有人權，但勿因保障人權而傷害他人安全。

根據協商條文，行經警方執行酒測處所時，若拒絕接受攔檢或酒測者，首犯罰十八萬元罰鍰，五年內再犯者得按次累加，第二次卅六萬元、第三次五十四萬元，依此類推。若肇事致人重傷或死亡，則應即沒入車輛、吊照且終身不得再考領。

5年3度拒檢 掛特殊車牌

若在五年內三度酒駕或拒檢、拒測者，該駕駛車輛車牌須換發為「特殊識別牌照」（如螢光車牌），若未依規定懸掛，將被開罰六千元以上、一萬二千元以下罰鍰，並當場移置保管車輛。

對於五年內再犯酒駕的累犯，現行可開罰九萬元罰鍰，未來修法後將大幅提升罰則，改為按次累加九萬元，如第二次酒駕開罰九萬元、第三次開罰十八萬元、第四次開罰廿七萬元，依此類推。

酒駕再犯罰9萬 按次累加

此外，若酒駕二度被查獲，應即當場移置車輛、吊銷駕照，並強制參與道路安全講習。若肇事致人重傷或死亡，車輛更將會被當場沒入且吊銷駕照，終身不得再考領。

草案還新增連坐條款，酒駕者的同車乘客，可處六千元至一萬二千元罰鍰，但舉證善盡勸導義務或不知情者、十八歲以下或七十歲以上者、精神障礙或心智缺陷者、汽車運輸業乘客免罰。

鄭寶清表示，本草案已完成初審及協商程序，因朝野黨團對此已達成共識，待各黨團完成簽字後，就可盡速送入立法院二、三讀，若順利的話，最快可在本會期完成立法。

根據警政署統計，一○三年酒駕肇事死亡人數有一百六十九人、一○四年一百四十二人、去年一百零二人；酒駕每年取締件數都超過十萬件，今年一至十月共取締八萬八千一百九十七件，其中有五萬兩千零四十七件，吐氣所含酒精濃度達每公升○．二五毫克的移送法辦標準。警政署交通組安全科長蔡宗益表示，對於酒駕連坐、累犯使用螢光車牌，應該會有一定成效，可透過公眾力量來制裁酒駕者。