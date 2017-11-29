聲援李明哲 總統府：傳播民主理念無罪

2017-11-29

〔記者蘇永耀、楊淳卉、林良昇、施曉光／台北報導〕針對非政府組織工作者李明哲遭中國判刑，總統府昨日聲援李明哲說：「傳播民主理念無罪！」總統府並指出，李明哲因為關心中國大陸公民社會與民主發展，分享民主自由理念，卻遭到中國大陸法院以「顛覆國家」這種罪名審判，我們無法接受，也呼籲北京當局早日放人，讓李明哲儘速返台。

總統府並指出，李明哲案嚴重傷害兩岸關係，尤其挑戰台灣人民對於民主自由的堅持與想像，令人遺憾。

民進黨批拉開兩岸距離

黨政人士說，在兩岸關係上，自「反分裂法」之後，李案的判決把所有可能對中國有和平演變，民主多元的想像打破，任何這一類的主張出自台灣人時，形同對中華人民共和國的背叛。這也告訴台灣人，所謂「一個中國」、「統一」，只有中國自己定義的為準。這點也等於把部分台灣人對中國可能在一中原則下有更多的「彈性」的一廂情願打破。

民進黨昨也表示強烈不滿與遺憾，並指判決凸顯中國對民主與人權等普世價值的漠視，傷害其國際形象，也傷害台灣人民的情感，更拉開了兩岸人民的距離。時代力量發表聲明，譴責中國箝制言論自由和跨越主權審判台灣國民之舉，「是一場墮落的政治審判」。以威權方式，抹殺對人權價值的追求，無法獲得台灣人民的認同，也無助中台關係的發展。

時代力量還說，中國對李明哲的予取予求，不僅看出兩岸協議毫無作用，更說明政府沒有作為的下場是陷台灣國民於危險，政府應要硬起來，積極面對中國，主動出擊。

國民黨促爭取國人權益

國民黨則指出，國人權益受損部分，陸委會都必須爭取，絕不可因為兩岸關係在民進黨執政後急凍而無法互通，造成無法掌握，否則政府就是用政治意識形態犧牲人民權益。