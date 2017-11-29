老闆超佛心！ 獎勵休假、給生日假

2017-11-29

〔記者許國楨、蘇孟娟／台中報導〕超幸福職場！台中天下數位科技公司不但天天幫員工準備免費下午茶，更鼓勵休假，如期休完還能累積紅利點數兌換商品、「榮譽假」，另有「生日假」，甚至鼓勵員工兼職，以累積不同職場經驗，超佛心設計，獲台中市表揚「三星級幸福職場」。

設計電子遊戲機相關軟硬體的「天下數位」，連續第二年獲中市勞工局表揚為評鑑最高的「三星級幸福職場」，照顧員工福利多元，每天有下午茶時光，由公司提供免費茶點，公司內還有夾娃娃機，交誼廳更設有ＫＴＶ讓員工紓壓。

天下數位 獲評中市幸福職場

該公司尤其鼓勵員工休假，每個人特休假若在期限內休完，可累積紅利點數，其他如參加公司課程、工作負責等，也可累積點數，紅利點數可兌換現金，讓員工購買自己想要的禮物，員工把買禮物的發票繳回，公司會再捐出發票做公益。

而且紅利點數累積達到部門前二十％者，還可換到「榮譽假」，員工說，榮譽假就享有春節連休的資格，例如明年春節是六天，達到資格就可連休十一天。

除了勞基法規定的假日外，甚至還貼心自創「員工生日假」，該月生日員工，可自選日期放大假；其餘福利包括每個月二千元育兒津貼，補助到六歲，另可申請彈性育兒工時，每年更帶員工出國旅遊等。

該公司副總李超仁指出，企業把公司視作「大家庭」，他說，公司不鼓勵加班，下班時間一到，就廣播提醒大家快回家，但另類鼓勵員工兼職，讓員工到不同職場體驗，對公司沒什麼損失。他說，公司約一一三人，流動率低，有資深員工一待就是廿年。

已任職八年的林慧雯說，她把小孩送到屏東婆家幫忙帶，因有彈性育兒工時的制度，她每天提早一小時上班，週五只要上半天班，下午就能放假趕回屏東看小孩；已工作四年餘的張姓員工說，今年春節假期就連休十天，能好好過年，公司制度設計超佛心的。