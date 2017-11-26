大學拚新南向／中大招攬菲國教授 來台進修

2017-11-26

〔記者林曉雲／台北報導〕高教也全面往新南向前進！教育部政次姚立德表示，教育部已成立新南向七個國家區域經貿及產學資源中心，另成立新南向國家學術聯盟，在工程、醫學、商管、農業、教育與人文學術領域，與新南向國家的大學做學術交流與合作。

中山大學校長鄭英耀表示，高雄到馬尼拉直飛九十分鐘，比搭高鐵去台北還快一點，中山大學具有地利之便，菲律賓的大學對中山的工學院、理學院及海洋學院，相關學術研發感到興趣。

在新南向國家中，除了馬來西亞之外，其他國家的大學教授約一半沒有博士學位，師資人力培育在專業上有待提升，因此招收菲律賓等國的大學教師來我國讀書、取得博士學位是我國高教的機會，中山大學工學院老師也已前進開辦工作坊，提供專業研習進修。

國立暨南國際大學以緬甸為目標，校長蘇玉龍表示，暨大海外聯招會在緬甸辦理試務已有二十餘年經驗，並與多所大學洽談簽約合作事項，包括據點設置、師生交換、邀請教授客座及博士後研究申請等。

興大擅農業 與泰穩固合作

中興大學國際長陳牧民表示，中興大學最擅長農業領域，過去一直與泰國有非常穩固的合作關係，與皇家基金會合作在泰北地區將過去的鴉片田，嘗試改種高價值蔬果茶葉，有效改善當地農民生計，發展新型態農業，也與泰國各大學進行長期交流合作，每年派遣數團學生前往泰國考察研究。

興大也與斯里蘭卡歷史最悠久的培拉德尼亞大學簽訂合作備忘錄，並與印度、不丹、尼泊爾等國進行學術交流，陳牧民目前正訪問印度阿薩姆邦與不丹王國，是台灣第一個到不丹皇家大學自然資源學院訪問的學術團隊。