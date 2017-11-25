埃及遭恐攻 清真寺235死109傷

2017-11-25

〔編譯茅毅／綜合報導〕埃及西奈半島的一座伊斯蘭教蘇菲派（Sufi）清真寺廿四日驚傳恐攻，極端份子以炸藥和槍枝濫殺前來禮拜的信眾，造成至少二三五死、一○九傷，傷亡人數恐進一步攀升。這是埃及近年來死傷最慘重的攻擊事件之一，目前尚無團體宣稱犯案，但當局已把兇手指向西奈半島的「伊斯蘭國」（ＩＳ）分支「西奈省」（Sinai Province），埃及總統塞西宣布全國哀悼三天。

埃及近來最慘攻擊 兇手指向ＩＳ分支

伊斯蘭教蘇菲派被遜尼派的ＩＳ視為異端，埃及近一億人口中，約有十五％是蘇菲派信徒。而西奈半島自前身為極端組織「聖城虔信者」（Ansar Beit al-Maqdis）的「西奈省」在二○一四年十一月宣誓效忠ＩＳ以來，不斷發生軍警、基督徒與蘇菲派信徒遭殺害事件，至少已有千人遇害。二○一五年十月俄國客機在埃及起飛後遭炸彈炸毀、造成二二四人罹難事件，據稱也是「西奈省」所為。

廿四日的攻擊事件發生在北西奈省首府阿里什（El-Arish）市西方約四十公里的拉瓦達（Rawda）村清真寺。由於埃及的清真寺週五往往擠滿參拜的信徒，故顯見兇手乃刻意挑選此時發動攻擊，企圖造成大規模死傷。埃及官員表示，兇手分乘四輛車到該寺，一枚炸彈先在寺外引爆，槍手再朝這些每週五來做禮拜的信徒開槍，甚至狙擊趕來的救護車，縱火焚燒當地居民的汽車、阻礙道路通行，罹難者包括平民與被徵召入伍的軍人，當地人拿起武器協助嚇阻攻擊者，當維安部隊趕到時，兇手隨即逃逸。

埃及政府宣布哀悼三天，總統塞西已召開國家安全委員會緊急會議研商對策，而自四月埃及兩間「科普特（Coptic）」基督教會教堂遭炸彈攻擊以來，埃及至今仍未解除緊急狀態。 動盪不安的西奈半島與以色列南部及加薩走廊為鄰，乃埃及政府打擊當地ＩＳ分支的重要戰場。美國喬治華盛頓大學學者包凱利（Kamran Bokhari）指出 ，廿四日的攻擊在幾方面頗為少見，例如死傷慘重、以清真寺為目標與做案的熟練度。