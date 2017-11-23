工程會指軍方四缺失 立委譏打落水狗

2017-11-23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長馮世寬昨列席立院針對獵雷艦案專案報告、備詢，不過，與會的政院工程會就此案提出書面報告，指國防部「將廠商財力門檻放寬」等四大缺失，民進黨立委羅致政質疑，工程會過去認為此案沒問題，如今態度轉變，反批國防部有缺失，根本是打落水狗。

曾認定獵雷艦案招標沒違法

工程會報告指出，國防部招標文件規範，將廠商財力大幅放寬，且未確保廠商有相關財力，顯有不當；評選項目及子項的配分，未適當反映造艦作業重要性，且招標文件僅允許價格採協商機制，顯有未當；評選作業部分，內派委員人數過少，亦未掌握評選委員出席狀況。

對此，羅致政質詢指出，海軍招標前有無徵詢工程會專業意見？後來是否曾駁回台船的異議？工程會副主委高福堯答詢表示，工程會於國軍一○二年建案前曾提供意見，招標程序在一○三年結束後，台船提出爭議處理，經採購申訴審議委員會審議，申訴被駁回。

高福堯強調，採購申訴審議委員會調查相關資料，法律上的確合乎規定，「不過今天我們說的是行政上的不當」。例如法律規定，招標審查委員會的正副召集人未出席，依法可以開會，但這是「不理想」，工程會說「缺失」是指不當。

但羅致政批評，工程會當初認定獵雷艦案招標並沒有違法，如今又說「不當」、「不理想」，整份報告一半都在批評國防部「顯有缺失」，這種行為根本是打落水狗，不道德。