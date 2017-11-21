挺一例一休修法／陳美伶︰缺彈性阻礙經濟發展

2017-11-21

〔記者陳梅英、李雅雯／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會昨聯席審查攸關一例一休的勞動基準法部分條文修正草案，朝野立委吵不停。國發會主委陳美伶昨表示，過去是「百工百業」，勞基法也許適用，但現在已是「萬工萬業」，社會發展與過去不同，勞基法若沒有彈性，只有一套遊戲規則，恐怕會阻礙台灣經濟發展。

陳美伶強調，她並不認為這次修法偏向資方，最近密集與外國商會聯繫，也有很多受雇者反映，目前勞基法光是打卡就運作困難，顯示勞基法「沒有彈性這件事不僅是資方，勞方也有很多這樣的意見」。

陳美伶說，「每個人工作性質都不同，就像穿衣服，如果要人胖瘦都穿一樣衣服，確實有困難」。

部分勞團反映輪班間隔工時八小時將使勞工過勞，陳美伶表示，不同行業有不同情況，她想強調的是每部法律制定出來必須要能夠執行，以台灣現況，不須陳義過高的法條，重點是能夠落實；總統與院長已宣示在ＯＥＣＤ的原則，即安全、彈性與保護勞工權益全面兼顧情況下修法，期盼大家能理性討論適合現階段發展的勞基法。

至於勞動部政務次長廖蕙芳週日下午在個人社群網頁貼出聲明，表明已向勞動部長林美珠遞交辭呈。行政院長賴清德昨表示，已予以慰留，希望她好好考量。

林美珠指出，廖蕙芳九月八日請辭過一次，中間已經請辭好多次，「是我一直拜託她」。針對外界猜測請辭與勞基法修法有關，林美珠強調，是關於她的個人生涯規劃，無關勞基法修法。

廖蕙芳則以簡訊回覆媒體詢問，強調她是以個人生涯規劃為由提出辭呈。至於長官們的慰留，她說，也請長官們尊重她的辭呈，「成全我」。