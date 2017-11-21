徐永明佔領發言台 勞基修法空轉11小時

2017-11-21

〔記者李雅雯、曾韋禎、楊淳卉、廖千瑩／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境、經濟委員會昨天聯席審查勞基法修正草案，時代力量立委徐永明排程序發言第一位，發言後佔領發言台，高喊「違法開會」，不願下台。他一連站了十一個小時，晚上八點三分才由民進黨立委架離現場。會議在晚間約十點，歷時近十三小時完成詢答並散會。

徐永明抨擊審查會議正當性，指十七日院會經表決將草案交付委員會審查，有六十位民進黨籍立委投贊成票，但民進黨團的不復議同意書上，只有五十八位綠委簽名，他要求尊重二位綠委提復議的權利，應在復議期結束再討論，召委民進黨籍林靜儀則反覆強調會議符合議事規則。

徐永明批評民進黨為了勞基法修法和國民黨交易「促進轉型正義條例草案」，民進黨書記長何欣純回擊，都是抹黑、胡說。

立法院長蘇嘉全中午主持朝野協商，時代力量黨團、國民黨團都對復議期表達異議。民進黨團總召柯建銘回應，程序沒有問題，有委員未列名不復議同意書名單是民進黨內的事。

蘇嘉全表示，此案確定已無復議可能性，程序完全沒問題，至於時力點名蘇嘉全上週四邀集民進黨、國民黨密室協商，蘇嘉全強調絕無此事，上週三是民進黨團拜託國民黨團總召林德福盡速排審總預算案，大家都來找他談，他無法拒絕。

晚間八點綠委架離徐 十點才散會

朝野協商後，徐永明仍以復議程序問題持續杯葛會議進行，晚上八點許林靜儀宣布停止程序發言、進入提案要旨說明，現場表決通過，徐永明投下反對票後即被架離現場，會議進入提案要旨說明、詢答。

國民黨立委蔣萬安臨時提案兩位衛環委員會召委應各開兩場公聽會，廣納各方意見，然該臨時提案表決時遭否決，蔣萬安對民進黨立委怒吼「丟臉，不敢開」，即離開會議室；會議在九點五十八分完成詢答並散會。

徐永明在時代力量黨團召開的記者會上表示，二○一四年時任國民黨立委張慶忠也遇到同樣質疑，他接受了復議期說法，把服貿審查改為公聽會，「我們應該可以做得比張慶忠更好」。

勞團昨也分別前往勞動部、立法院抗議，有勞團在勞動部前發起絕食二六九小時活動，抗議勞基法修法影響勞工權益，要求勞動部長林美珠下台負責；移工團體也指，勞基法修法後，移工將首當其衝，反對修法。