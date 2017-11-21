支付24億 海軍司令：我批的

2017-11-21

〔記者呂伊萱／台北報導〕獵雷艦案風波越演越烈，國防部遭質疑違法流用三軍預算支應獵雷艦案第三期款項二十四億元，海軍司令黃曙光上將昨率海軍參謀長李宗孝中將等人召開記者會，黃曙光再三強調海軍是「依法依約」行事，同時也否認過程中有「任何人」施壓。黃曙光表示，「我是主角，這個案子是我批的，沒有任何人告訴我要怎麼做」。

「沒有總統府或任何人打電話給我」

國民黨立委馬文君日前爆料指出，慶富去年急需獵雷艦第三期履約款二十四億元，但海軍上年度預算並未編列該款項，慶富副董陳偉志稱他找總統府「溝通」，後來就取得款項。

李宗孝昨回應，雙方原訂今年第一季一月一日將首艘艦船殼脫模，是原訂的海軍付款時間點，因此把該筆預算編列在一○五年度；但慶富在去年九月二十七日就提前脫模完成，並提出請款需求。除了脫模程序，依約慶富還必須繳納還款保證金，海軍才會付款，而慶富也於十二月繳納還款保證金。

由於付款條件都已達成，獵雷艦案專案律師徐克銘指出，本件契約沒有特定日期，條件成立後就只有履約付款或延遲付款兩條路，而考慮到履約風險管理，並避免爭執或風險，希望在要求廠商履約的同時對廠商公平，因此海軍於去年十二月十六日付款。

對於外界質疑海軍受到「高層施壓」付款，黃曙光強調自己就是此案主角，「這個案子是我批的，我最清楚這個案子為什麼要付款」，「沒有總統府或任何人打電話給我」。為考慮長遠，黃希望整個案子如期完成，因此付款，「事實上也只比進度提前兩週」。

對於外界諸多質疑，黃曙光也喊冤說，曾有報導認為海軍契約嚴格，直批海軍「坑殺」慶富，他當時也是依法依約行事，如今卻變成海軍「圖利」慶富，黃直言對海軍不公平。

對於預算流用問題，國防部主計局歲計處處長謝其賢強調「絕對沒有不法流用」。謝解釋，該筆跨軍種預算的調整，屬於原先核定的計畫，屬軍備局主管，當軍種有需要調整時，便會呈報到軍備局。軍備局局長梅家樹中將則說，軍備局綜合意見後，再往上簽核，獵雷艦案第二期款由前國防部常次許培山批示，第三期款則由常次尚永強批核。

對於立委事後才知道此筆款項一事，時任海軍參謀長的梅家樹坦承有行政疏漏。梅家樹解釋，預算審議時，均會提前做好書面報告送到立院，但後續沒有更新報告進度，令立委誤會，將會究責。