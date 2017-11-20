「台師登陸 中生免來」 教部打回票

2017-11-20

〔記者鍾麗華／台北報導〕去年五二○後，中國強化單邊、單向對台交流，一邊縮減中客、中生來台，另方面卻又透過各項惠台措施，「磁吸」我青年學子赴中就讀與就業。不過，我方也有反制動作，最近多所私立大學與對岸學校提出合作方案，我方僅單向輸出師資，中生不必來台研修，方案已被教育部打回票。

中方支付授課鐘點費

官員指出，我方部分學者、官員、海陸兩會人員赴中不斷遭到阻礙，兩岸人流往來交流呈現失衡，我方也隨時檢討，包括對於對岸官員來台刻意隱匿身分、違反人權、參加高度政治意涵活動、邀請單位集中於同一地址等，政府相關部門會對可疑案例進行審慎的查察。

中國除緊縮來台的學位生，近來也對研修生下手。中國福建省三年前核定研修生的名額為六千八百人，去年減為三千四百人，今年九月再下滑至二千人。

據了解，過去兩岸這類交換生或研修生的合作方案，多以「三加一」模式進行，即中生在中國讀三年，來台研修一年；但台灣的私立大學最近為配合對岸管制政策，提出「四加零」的合作計畫，即中生不必來台研修，僅台師赴中任教，其在中國授課鐘點費由中方支付，校方可藉此減少人事開支。

「交流應以學生為主體」

教育部國際及兩岸教育司長畢祖安透露，包括中華大學等四所私校最近提出「四加零」計畫，教育部均已回文建議校方「審酌」。他強調，雙方交流應以學生為主體，而非單向輸出教師，讓整批的老師到對岸去教書，他本週將與大學校長見面並當面溝通。

中國限制中生來台，但卻又積極搶台生。國台辦上週重申三項便利台生赴中的措施，一是學測成績達「均標」以上的台灣高中畢業生，可向中國的大學申請就讀；二是台生畢業後有意願在中國就業者，將發放就業協議書、簽發就業報到證；三是祭出「台灣獎學金」，但前提是要認同「一中」。

官員說，目前約有一萬一千名台生在中國就讀，一年約增加兩千名新生，明年下半年新的學期開始，才會知道中國此項惠台政策是否能吸引台生。對於中方各項措施，政府將持續關注，也會適時研擬因應方案。